NBA : Un ancien numéro 1 de draft veut un « nouveau départ »

Transféré aux Portland Trail Blazers comme contrepartie de Damian Lillard pendant l’intersaison, Deandre Ayton espère repartir sur des bases saines cette année. L’ancien premier choix de la draft NBA, qui a connu cinq saisons contrastées avec les Phoenix Suns, veut montrer qui il est réellement dans sa nouvelle franchise.

C’est avec un sourire radieux que Deandre Ayton apparaît sur les images en provenance de Portland. Dans son nouvel environnement, aux Trail Blazers, le numéro 1 de la draft 2018 semble plus épanoui que jamais. Il espère que le transfert de Damian Lillard, qui l’a envoyé dans l’Oregon après cinq saisons en NBA, lui permettra de repartir de zéro. « Nouveau départ » a annoncé le pivot de 25 ans. « Je vais pouvoir montrer au monde, vous montrer à vous tous qui je suis en tant que joueur, sur le terrain et en dehors. »

« Mon nom est DominAyton ».

La saison dernière, aux Phoenix Suns, l’intérieur affichait déjà des moyennes impressionnantes de 18 points et 10 rebonds — le « double double » étant son standard depuis son arrivée en NBA. Cette année, avec plus de responsabilités, son impact devrait encore croître. « J’apporte la domination » a-t-il prévenu. « Mon nom est DominAyton. » Dans une équipe jeune qui vient de perdre sa plus grande star, Damian Lillard, Ayton devrait bénéficier d’un temps de jeu considérable et d’un rôle offensif plus important que jamais.

« À quelques années de son pic »