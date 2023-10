NBA : Après Lillard et Holiday, un nouveau gros trade se prépare à Portland

Florian Barré

Dans un jeu d'achat et de vente apparemment sans fin, les Portland Trail Blazers n'en ont peut-être pas terminé avec leurs échanges, ce après avoir négocié le départ de Jrue Holiday tôt dimanche. L’ancienne franchise de Damian Lillard a envoyé Holiday aux Celtics de Boston en échange de Malcolm Brogdon, Robert Williams III et de deux choix de premiers tours de draft. Maintenant, Portland devrait chercher à échanger Brogdon nouvellement acquis, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Après des semaines et des semaines à ne rien faire et à bloquer le marché, les Blazers ont enfin décidé de s’activer avant le début du camp d’entrainement. Les dirigeants ont d’abord envoyé Damian Lillard à Milwaukee dans un énorme trade à trois équipes, puis ce dimanche, ils ont échangé leur contrepartie Jrue Holiday, à Boston, contre deux autres bons joueurs : Malcolm Brogdon et Robert Williams. Adrian Wojnarowski d' ESPN a rapporté que les Trail Blazers « devraient vouloir garder Williams » suite à l'échange mais il a également concédé que Brogdon n’était pas dans les plans de Portland.

NBA : Le très bon bilan des Blazers malgré la perte de Lillard https://t.co/2jSgdgSgZr pic.twitter.com/nHH8nvmAW9 — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

De la place pour la jeunesse

Les Blazers devraient donc trader Brogdon, 30 ans, afin de garder des minutes pour leur noyau de jeunes meneurs. La franchise de Joe Cronin a sélectionné Scoot Henderson avec le 3e choix de la dernière draft, mais possède aussi le meneur de 24 ans Anfernee Simons et le tireur de 20 ans Shaedon Sharpe. Avec le départ du septuple NBA All-Star Damian Lillard, ces jeunes meneurs/arrières forment clairement le noyau de la reconstruction de Portland.

Quelle franchise pour Brogdon ?