NBA : Boston Celtics, nouvelle superteam à l'Est

Benjamin Moubèche - Journaliste Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Utilisé comme monnaie d’échange lors du transfert de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks, Jrue Holiday a rapidement trouvé preneur. Les Portland Trail Blazers ont déjà transféré le meneur All-Star à Boston en échange de deux joueurs et de deux premiers tours de draft. Les Celtics renforcent ainsi leur statut de favori au titre NBA.

Meneur de renom en NBA, Jrue Holiday suscitait l’intérêt de plusieurs équipes après son transfert aux Portland Trail Blazers. Finalement, ce sont les Boston Celtics qui ont remporté l’enchère en offrant Robert Williams, Malcolm Brogdon et deux futurs premiers tours de draft en échange du meneur, selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN . Dans une course à l’armement contre les Milwaukee Bucks, qui viennent d’acquérir Damian Lillard, les Finalistes de conférencce consolident leur place parmi les favoris de l'Est.

Jrue Holiday, un projet à long terme

Les Celtics comptaient parmi les destinations privilégiées de l’ancien coéquipier de Giannis Antetokounmpo et figuraient parmi les équipes les plus actives sur ce dossier. Ils espèrent conserver Holiday, à qui il ne reste qu’une année de contrat garantie, pour le placer au cœur du projet à long terme, aux côtés de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Meneur expérimenté et spécialiste de la défense, il a été convié pour la deuxième fois au All-Star Game cette année, avec des moyennes statistiques impressionnantes de 19,3 points, 7,4 passes décisives et 5,1 rebonds en 2022-2023. Il pourrait être la clé qui permettrait à Boston d’enfin décrocher le titre NBA.

Une nouvelle superteam aux Boston Celtics

Finalistes contre les Golden State Warriors en 2022, éliminés en Finales de la Conférence Est par le Miami Heat l’année dernière, les Celtics se rapprochent de leur objectif. Pour franchir définitivement le cap, le président des opérations Brad Stevens a opéré d’importants changements pendant l’été. Outre l’arrivée de Jrue Holiday, la franchise a également recruté Kristaps Porzingis en début d’intersaison. Le coach Joe Mazzulla composera avec un tout nouveau cinq majeur pour le premier match de la saison, le 25 octobre face aux New York Knicks. Avec Brown, Holiday, Porzingis et Tatum, il pourrait aligner quatre joueurs récemment nommés All-Star sur le terrain, une rareté en NBA.