NBA : Remplacé par Lillard, Jrue Holiday dévoile ses préférences pour la suite de sa carrière

La star des Milwaukee Bucks, Jrue Holiday, a subi ce mercredi la terrible loi de la NBA. Au terme d’un feuilleton qui aura duré tout l’été, le meneur vétéran s’est vu être envoyé à Portland pour y remplacer Damian Lillard, faisant le chemin inverse. Pour autant, les Trail Blazers comptent se servir d’Holiday comme monnaie d’échange afin de récupérer un certain nombre d’atouts. Une décision qui convient au joueur, lui qui aurait déjà exprimé ses préférences.

Jrue Holiday est un meneur vétéran de haut rang en NBA, qui pourrait aider n'importe quelle équipe prête à concourir pour une place en séries éliminatoires. Entamant désormais sa 15e saison en NBA, l’ancien Buck chercherait à rejoindre un contender sérieux, lui qui peut déjà se targuer d’avoir une bague à la maison après avoir aidé Giannis Antetokounmpo à soulever le Trophée Larry O’Brien en 2021. Excellent défenseur, il ne fait aucun doute que plusieurs franchises sont d’ores et déjà intéressées. De son côté, JHolla a indiqué les quelques équipes où il pourrait se voir prospérer.

Six franchises plaisent à Jrue Holiday

« Des sources de la ligue ont déclaré jeudi au Miami Herald que le Heat, les Los Angeles Clippers, les Los Angeles Lakers, les Boston Celtics, les Chicago Bulls et les Philadelphia 76ers sont des destinations qui séduisent Holiday. C'est important parce que Holiday, 33 ans, peut devenir agent libre l'été prochain avec une option de joueur d'une valeur de 37,4 millions de dollars dans son contrat pour la saison 2024-25 », ont écrit Anthony Chiang et Barry Jackson du Miami Herald . À l’exception des Bulls, on parle uniquement de candidats sérieux pour la victoire finale.

Chicago, une destination vraiment intéressante ?

Avec leur effectif actuel, les Bulls ne prétendent pas à grand-chose la saison prochaine. Pour l’heure, décrocher une place pour les playoffs serait déjà une belle chose et c’est pour cela que la franchise doit sauter sur l’occasion si elle se présente pour Jrue Holiday. Alors que Lonzo Ball est sur le point de rater sa deuxième saison complète consécutive, Chicago doit choisir parmi Jevon Carter, Ayo Dosunmu, Coby White, Alex Caruso et Dalen Terry comme prochain meneur de jeu titulaire. Holiday pourrait être la solution idéale sur la zone arrière, car il est un leader, un défenseur et un scoreur de haut rang (19.3 points et 7.4 passes en moyenne par match la saison dernière).



Ensuite, Portland s'appuie sur son mouvement de jeunesse et voudrait probablement soit des choix de draft, soit de jeunes joueurs talentueux en échange d’Holiday. Les Bulls peuvent faire appel à Patrick Williams, White ou Terry pour acquérir le meneur de 33 ans et ajouter un général expérimenté à leur liste. L'acquisition de Holiday cette intersaison serait donc une victoire majeure pour les Bulls, car il pourrait être la pièce manquante pour les ramener dans le débat à l’Est. Mais pour le moment, rien n’est fait. À suivre…