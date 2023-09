NBA : Les Warriors déjà prêts à se séparer de Chris Paul ?

Florian Barré

Ce mercredi, la NBA a tremblé lorsque ESPN et The Athletic ont révélé que Damian Lillard allait rejoindre les Milwaukee Bucks. Mais Portland ne pouvait pas lâcher sa superstar sans contrepartie. C’est pourquoi, la franchise du Wisconsin a envoyé Jrue Holiday, entre autres, du côté de l’Oregon. Désormais, les Trail Blazers cherchent à se séparer leur nouvelle recrue afin de récupérer de bons atouts pour entamer sereinement leur reconstruction. Et si un deal était possible avec Golden State ?

Si le feuilleton du meneur superstar Damian Lillard est enfin terminé, un autre vient de voir le jour en corrélation avec le précédemment cité. Prochainement, devrait avoir lieu un nouveau gros échange. En effet, les Trail Blazers ont envoyé Dame aux Milwaukee Bucks et ont reçu en échange Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara et des choix de draft, mercredi. Jrue Holiday, dont la côte est particulièrement haute, ne devrait de ce fait pas rester bien longtemps à Portland. Parmi les franchises intéressées, on y retrouve les Warriors d’après Brian Windhorst.

Vers un échange Chris Paul - Jrue Holiday ?

Les Warriors n’ont jamais été en mesure de récupérer Lillard. Pire encore, la superstar a récemment déclaré qu'il préférait perdre chaque saison plutôt que de rejoindre Golden State. Mais Brian Windhorst d'ESPN a émis l'hypothèse qu'un autre All-Star impliqué dans l'échange pourrait bientôt être en mouvement vers San Francisco : Jrue Holiday, cinq fois lauréat de l'équipe All-Defensive de la NBA. « Même les Warriors, qui ont de jeunes joueurs intéressants dans leur effectif, ainsi que quelques sélections et échanges lointains lorsque Stephen Curry pourrait prendre sa retraite, pourraient se joindre à la course pour Holiday. À condition qu'ils soient prêts à échanger à nouveau Chris Paul, que les membres de l'organisation ont félicité pour son travail hors saison visant à s'intégrer. »

Un trade réaliste ?