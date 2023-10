La NBA prend un nouveau tournant, les superstars perdent du pouvoir

Florian Barré

Depuis la décision de LeBron James de quitter Cleveland pour Miami en 2010, en tant qu’agent libre, les superstars de la NBA ont pris l’habitude de prendre le contrôle des opérations et de devenir autonomes dans la gestion de leurs différents trades. Pourtant et à l’instar des cas James Harden et Damian Lillard, les franchises de la ligue semblent avoir repris le pouvoir cette intersaison.

Au printemps 2022, Damian Lillard a déclaré avec insistance, et pour la 1000e fois, qu'il souhaitait rester avec les Portland Trail Blazers. Personne n’en doutait. Car s'il y a une chose que nous avons apprise au fil des années, c'est que le meneur vétéran est farouchement fidèle à l'équipe et à la ville qui l'ont repêché. Au printemps 2023, Lillard a réitéré cet engagement – pour environ la 1001e fois – mais ensuite, étonnamment, il a également envisagé deux échanges hypothétiques : à Miami, où il pourrait jouer avec Bam Adebayo (« mon pote »), ou à Brooklyn, où il pourrait jouer avec Mikal Bridges (« mon pote aussi »). En juillet, on a appris que Lillard avait enfin exigé un échange et qu'en outre, il n'accepterait qu'une seule destination : Miami. Tout autre résultat, selon des sources anonymes, pourrait provoquer une résistance. Le marché s'est donc gelé. Il n’y a pas eu de guerre d’enchères robuste. « Dame à Miami » a été vendu comme une fatalité, un fait accompli et peu importe si le Heat disposait de peu d’atouts pour les Blazers.

NBA : James Harden prend les 76ers par surprise https://t.co/aNc1hWiE1u pic.twitter.com/VT6T9wdsHe — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

LeBron James, guide d’une génération

Il fut un temps, cela aurait sans doute fonctionné. Lillard aurait filé en Floride pour y rejoindre Bam Adebayo et Jimmy Butler à défaut de former un duo haletant avec Giannis Antetokounmpo à Milwaukee. Pendant des années, la NBA avait perdu le contrôle, laissant les superstars proposer une ou des destinations sans se sentir lié par une quelconque notion désuète de loyauté envers l'équipe qui l'avait recruté. Après LeBron James en 2010, passant de Miami à Cleveland, une vague de joueurs a suivi cet exemple : Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwight Howard, Paul George, Kyrie Irving, Chris Paul (encore), Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Paul George (encore), Anthony Davis, Russell Westbrook, John Wall, James Harden, Ben Simmons, James Harden (encore), Kyrie Irving (encore), Kevin Durant, Damian Lillard et, James Harden (encore !).

La NBA est enfin soulagée