NBA : Après sa lourde sanction, Ja Morant prend un coup de pression d’un ancien MVP

Florian Barré

Arrivé cet été aux Grizzlies en tant qu’agent libre, Derrick Rose y côtoiera au quotidien un certain Ja Morant, dont le comportement s’est avéré problématique ces derniers mois. À l’approche du début de saison NBA, le vétéran s’est montré clair sur son rôle auprès du meneur star de la franchise. Une chose est sûre, il ne fera pas de babysitting.

Alors que Ja Morant ratera les 25 premiers matchs de la saison NBA 2023-24, les Memphis Grizzlies ont dû trouver un remplaçant de taille le temps que le meneur purge sa suspension. Une sanction qui est intervenue après que le double All-Star ait semblé brandir une arme dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. En quelques mois, Morant l’a fait à deux reprises, la première d'entre elles lui ayant déjà valu une suspension de huit matchs. Quelques excuses et une modification d’effectif plus tard, voilà que Derrick Rose vient se mêler à la danse.

Rose veut simplement gagner !

Le meneur vétéran de 35 ans a été franc lorsqu'il a récemment parlé à son coéquipier Ja Morant : « Je ne suis pas là pour gérer ou être le baby-sitter de qui que ce soit, ni pour être une simple plante dans le vestiaire. Rien de tout ça. Je suis là pour aider des joueurs à gagner. Je ne suis pas là pour voler des minutes ou pour chiper le job de n’importe qui. Je suis simplement là pour gagner, encore une fois. Je suis aussi là pour montrer que j’en ai encore dans le réservoir. » a raconté D-Rose aux journalistes lors de la journée médiatique des Grizzlies.

Un retour aux sources

Rose a également confié lundi qu’il avait contacté l'ancien meneur de Memphis, Tony Allen, pour pouvoir discuter avec Morant : « Cela a commencé lorsque j'ai contacté Tony Allen pour obtenir le numéro de Ja ou pour obtenir le numéro du père de Ja et que je l'ai découpé en ayant une conversation informelle avec eux. Depuis que je suis parti d'ici, je n'y ai jamais pensé. Mais cet été, c'était tout simplement logique. » Pour rappel, plus jeune, Derrick Rose a avoué dans la ville. Pour preuve, il a évoqué certains moments controversés de sa carrière, notamment son année à l'université. Il entretient une relation compliquée avec Memphis depuis sa seule saison avec les Tigers : « C'était flou. Je me souviens de mon départ. Je me souviens avoir été très, très triste de partir parce que je n'étais là que six mois. »

Rose a aussi eu des soucis avec la justice

Par la suite, Rose a souvent été convoqué pour des affaires extra-sportives, parfois plus graves que celles de Ja Morant, notamment une accusation de viol en réunion en 2015 et une action civile dans laquelle il a été déclaré non responsable. Il y a aussi eu une photo de Rose affichant un signe de gang, sortie lorsqu'il était avec les Chicago Bulls en 2009, mais prise lorsqu'il était avec les Tigres. Plus récemment, le vétéran a clairement affirmé ne pas comprendre ce que le mot « consentement » voulait dire. De quoi se demander si ce dernier est la bonne personne pour accompagner Ja Morant.