NBA : Qui sont les lieutenants de Victor Wembanyama aux Spurs ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Chez les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, déjà reconnu comme une star mondiale, est sans aucun doute le joueur le plus attendu de la saison. Mais la star française ne fait pas cavalière seule dans son équipe. Elle peut notamment compter sur trois lieutenants de talent : Devin Vassell, Jeremy Sochan, et Keldon Johnson.

La reconstruction d’une franchise ne peut pas passer par un seul joueur. Gregg Popovich l’a bien souligné lors du media day, lundi, en insistant sur l’importance de la dimension collective des San Antonio Spurs. Alors, derrière le nouveau visage de l’équipe Victor Wembanyama, qui sont les lieutenants de l’équipe ?

Devin Vassell, la seconde star

Devin Vassell vient de parapher le contrat le plus lucratif de l’histoire des Spurs : un montant de 146 millions de dollars répartis sur cinq ans. « Je veux être un Spur pendant longtemps » avait-il annoncé lundi, avant la signature, et il semble que la franchise partage cette vision. Depuis sa sélection en 11e position lors de la draft de 2020, l’arrière/ailier de 23 ans est devenu une pierre angulaire du projet. Progressant à vue d’œil chaque année, il est maintenant prêt à endosser un rôle de leader cette saison, après un été intense où il s’est notamment entraîné aux côtés de Kevin Durant.



La saison dernière, il affichait des statistiques moyennes de 18,5 points, 3,9 rebonds et 3,6 passes décisives, avant d’être freiné par une blessure au genou en janvier, limitant sa saison à 38 rencontres sur 82. Avec un pourcentage de réussite de 38,7 % à trois points, chiffre qui le place parmi l’élite, Vassell se présente comme le complément parfait de Victor Wembanyama. En plus d’être un marqueur efficace, il excelle défensivement sur les lignes arrière. Ses qualités viennent ainsi idéalement compléter celles de la nouvelle sensation de San Antonio. Il pourrait être, au mieux, la seconde star de l’équipe, et au pire, un remarquable role player.

Jeremy Sochan, le grain de folie

9e choix de la draft 2022, Jeremy Sochan est un diamant brut. La pépite américano-polonaise a un grain de folie et une audace qui se reflètent tant sur le terrain qu’en dehors, où il s’est souvent affiché aux côtés de Wemby depuis son arrivée. Spécialiste de la défense, l’ailier brille par sa polyvalence et est capable de couvrir presque toutes les positions. Il reste cependant limité sur le plan technique, notamment sur son tir — à tel point qu’il tirait ses lancers francs à une main lors de son année rookie, et il a déjà affirmé son intention de continuer. Toutefois, sa polyvalence est aussi une force en attaque : il est capable de pratiquement tout faire sur le terrain. Il pourrait même occuper occasionnellement le poste de meneur cette année. « Je pense que c’est un poste auquel je peux exceller et aider l’équipe » s’est-il projeté.



À seulement 20 ans, Sochan incarne avant tout un potentiel. Un grand potentiel. Il a déclaré cet été son ambition de devenir l’un des « trois meilleurs joueurs de l’équipe » et possède toutes les qualités pour se hisser à ce niveau, derrière Victor Wembanyama et Devin Vassell. Véritable couteau suisse, sa présence sur le terrain facilitera assurément le jeu de ses coéquipiers.

Keldon Johnson,