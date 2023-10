NBA : Magic Johnson rembarre Steph Curry sur le débat du meilleur meneur de l’histoire

Florian Barré

C’est un débat qui prend de plus en plus son sens. Qui est le meilleur meneur de jeu de l’histoire de la NBA ? Certains diront qu’il s’agit d’Earvin Johnson, d’autres de Stephen Curry. Le second n’a pas manqué d’aplomb quand Gilbert Arenas lui a posé la question et s’est cité lui-même. Une réponse qui n’a pas plu à Magic. L’ancienne légende des Lakers a tranché net en sa faveur.

Lors d'un récent épisode de Gil's Arena, la star des Golden State Warriors, Steph Curry, s'est déclarée comme étant le plus grand meneur de tous les temps en NBA. Pourtant, aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson a fait le bonheur des Lakers dans les années 80 avec pas moins de cinq bagues de champion NBA, quand Curry n’en possède que quatre. « Le CV de Magic est exceptionnel, argumentait The Baby Faced Assassin. Le fait que nous ayons même cette conversation est un endroit dans lequel je n'aurais jamais pensé me trouver. C'est pourquoi nous avons cette conversation. Parce que c'est amusant de mesurer les époques les unes par rapport aux autres. J’adore ça. C'est ça le basket-ball. C'est pourquoi les gens regardent… des débats houleux à ce sujet. J’adore ça. »

NBA : Le message touchant de LeBron James pour son fils Bronny, victime d’un arrêt cardiaque https://t.co/CwddlJRnRl pic.twitter.com/7JS3CYcS3s — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

La réponse amusante de Magic Johnson

Mais visiblement, la sortie de Curry n’a pas plu à Johnson, qui, interrogé sur le Zach Gelb Show de CBS Sports Radio , s’est senti obligé de contredire la star de Golden State. « S'il a obtenu plus de cinq titres, s'il a obtenu plus de trois trophées de MVP des Finales et trois de MVP de la saison régulière, alors il est le plus grand. S'il figure à la première place des passes décisives dans les Finales NBA, à la deuxième des doubles-doubles pour les playoffs, la quatrième au niveau des interceptions pour les playoffs... S'il a obtenu plus que ces chiffres, alors c'est lui le meilleur. » a lâché Magic, sourire aux lèvres.

Curry à son mot à dire

Mais attention, Steph Curry n’est pas non plus n’importe qui. Dans un tel débat, les arguments ne manquent pas, même du côté du Warrior. 4 titres de champion NBA, 2 titres de MVP de la saison régulière dont un remporté à l’unanimité, 1 titre de MVP des Finales, 2 titres de meilleur scoreur, plus grand shooteur à 3-points de l’histoire avec des records à la pelle… simplement phénoménal. Quoi qu’il en soit, le débat pourra véritablement prendre tout son sens une fois la carrière du cadet terminée. Il ne reste plus qu’à attendre approximativement… quatre ? cinq ans ?