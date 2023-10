NBA : « Malheureux », Joël Embiid se prononce sur la saga James Harden

Florian Barré

Ce lundi, les 76ers de Philadelphie ont participé à la « Journée des médias ». Bien que James Harden soit toujours sur la liste de la franchise pennsylvanienne, il ne s’est pas présenté lors de cette journée, toujours dans l’idée de forcer un départ avant le début de la saison. Forcément, le sujet était au centre d’une grande partie des discussions. Interrogé à ce sujet, Joël Embiid s’est livré sur la situation pesante qui l’entoure.

Ces derniers mois ont été éprouvants pour les 76ers, que ce soit au sein du front office, du côté des joueurs ou même des supporters. Après un nouvel échec en demi-finale de conférence durant la postseason, Philadelphie a vu James Harden partir en guerre contre ses dirigeants. Le Barbu a en effet clairement assumé son envie de quitter la franchise, au point de qualifier son GM Daryl Morey de « menteur » face à la presse. Mécontent du fait de certaines promesses non-respectées, Harden fait vivre un véritable calvaire aux siens. Un départ semble donc inévitable.

Embiid aimerait qu’une solution soit rapidement trouvée

C’est pendant la journée consacrée aux médias que l’on a pu connaître la position de Joël Embiid à ce sujet. Le MVP de la saison dernière se sent quelque peu trahi, lui qui se retrouve abandonné par son fidèle acolyte : « Tout ce qui se passe est malheureux, mais l’objectif est d’être ensemble et d’essayer de remporter un titre… Pour ma part, c’est tout ce qui m’importe. Je veux simplement gagner. Peu importe ce qu’il faut faire pour qu’on se retrouve en bonne position dans la lutte pour le titre… C’est la seule chose qui m’intéresse à l’heure actuelle. » a attesté le natif de Yaoundé.

Morey déçu par le comportement d’Harden