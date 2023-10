NBA : James Harden fait vivre un enfer aux 76ers

Florian Barré

Grand absent de la rentrée des classes en NBA ce lundi, pour la journée médiatique des 76ers, James Harden est toujours vexé de ne pas avoir été échangé aux Clippers. Alors que la situation s’était quelque peu apaisée, nous sommes de retour dans une zone irrespirable où la cohabitation entre la franchise et le joueur semble impossible.

Si l’on espérait que James Harden se présente au Media Day NBA des Philadelphie Sixers ce lundi, comme tout bon élève, afin de voir sortir quelques déclarations houleuses à l’encontre de son manager général Daryl Morey, que nenni ! Le Barbu n’a même pas pris la peine de se déplacer. Nul doute, qu’une amende est en préparation. The Beard commence d’ailleurs à en avoir l’habitude après s’être acquitté d’une sanction de 100 000 dollars lorsqu’il a affirmé cet été qu’il ne jouerait plus pour Philly .

Harden présent au camp d’entraînement ?

Quoi qu’il en soit, l’équipe part pour le Colorado dès ce mardi pour démarrer son training camp et rien n'indique à 100% qu’Harden sera du voyage. D'après Adrian Wojnarowski d' ESPN , les discussions pour un trade de l'ancienne star des Rockets sont au point mort. Le dossier est dans l'impasse, les Clippers se sont retirés des négociations et selon le journaliste de NBA TV et TNT Jared Greenberg, il semblerait que le Barbu se prépare à faire la même chose à Philadelphie qu’il a pu faire à Houston et Brooklyn auparavant. C’est-à-dire participer au camp d’entraînement et rendre sa présence intolérable.

Philadelphie ne veut pas brader Harden