NBA : Déjà une absence de taille pour Doncic et les Mavericks ?

Actuellement en visite en Espagne pour y affronter ce mardi soir le Real Madrid (20h45), les Mavericks devront composer une nouvelle fois sans Kyrie Irving face au club espagnol. La blessure à l'aine d'Irving persiste depuis quelques jours et comme prévu, la franchise texane ne prendra pas le moindre risque à l’approche de la saison NBA 2023/24.

La saison 2022-23 a marqué un tournant dans l’histoire récente des Dallas Mavericks puisque depuis 2019, les Texans n’avaient plus manqué les séries éliminatoires NBA. De plus, ce n'était que la cinquième fois que cela arrivait au cours des deux dernières décennies. Perdre n'est pas une chose à laquelle les Mavs sont habitués, mais les blessures de Kyrie Irving et Luka Doncic ont finalement conduit à leur échec.

Irving déjà blessé…

Avec tout l'été pour se reposer et récupérer, les Mavs se sont à nouveau concentrés pour devenir une véritable menace pour le titre dans la Conférence Ouest. Cependant, des blessures persistent pendant la présaison, en particulier concernant Kyrie Irving. Après avoir raté le précédent match préparatoire de l'équipe à Abu Dhabi, le meneur vedette manquera une fois de plus l’opportunité de se préparer convenablement avant la reprise du championnat. Selon l'initié de la NBA Marc Stein, Kyrie ne participera pas au match de Dallas contre le Real Madrid en Espagne, ce mardi, en raison d'une douleur à l'aine gauche.

Une absence préventive ?

La gravité du problème reste incertaine et rien n'indique pour l’heure qu’Irving risque de rater le début de la saison régulière. L’idée pour l’entraîneur Jason Kidd est simplement de ne prendre aucun risque afin de retrouver sa star à 100% le 25 octobre prochain contre les Spurs de Victor Wembanyama. À deux semaines de la reprise, et au grand dam des spectateurs madrilènes, les Mavericks laissent donc Kyrie Irving au repos (27.1 points, 5.5 passes, 5.1 rebonds et 1.1 interception de moyenne la saison dernière), prolongé cet été pour trois ans et 126 millions de dollars dans le Texas.