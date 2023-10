NBA : Victor Wembanyama fait une entrée fracassante dans le top 100 d’ESPN

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’a pas encore joué de match officiel en NBA, mais figure déjà parmi les 50 meilleurs joueurs de la ligue selon ESPN. Dans son classement annuel des 100 meilleurs joueurs, le média sportif américain de référence a classé le talent français devant LaMelo Ball et non loin de James Harden.

Victor Wembanyama a fait une entrée fracassante dans le classement annuel d’ ESPN . Classé à la 47e position du top 100 du média, le premier choix de la draft est le seul Français et le seul rookie à compter parmi les 50 meilleurs joueurs de la NBA aux yeux des 150 votants. Les journalistes américains semblent conquis par la recrue des San Antonio Spurs, qui se positionne à proximité de certaines stars de la ligue.

« Victor Wembanyama n’est comme aucun autre espoir »

« Victor Wembanyama n’est comme aucun autre espoir que nous avons vu entrer en NBA » , justifie Andrew Lopez, journaliste d’ ESPN chargé de couvrir les Spurs. « Il affichait des moyennes statistiques de 21,6 points, 10,4 rebonds et 3,2 contres dans la ligue professionnelle française la saison dernière, ce qui lui a valu d’être nommé MVP. » La manière dont ces performances se retranscriront en NBA et son rôle à San Antonio restent encore à déterminer. Mais après son premier match de pré-saison, lors duquel il a inscrit 20 points contre le Thunder, le rookie semble prêt à avoir un impact immédiat sur le terrain.

Déjà devant des stars et les autres Français