NBA : La carrière de Ja Morant est-elle en danger ?

Éliminé au premier tour des playoffs NBA par les Lakers de LeBron James, Ja Morant est déjà en vacances. Pour fêter ça, le meneur de 23 a repris ses mauvaises habitudes puisqu’il s’est affiché avec une arme à feu lors d’un live Instagram. Pour rappel, il avait déjà été suspendu courant mars pour des faits similaires. Le joueur des Grizzlies met en danger tout un projet et risque gros pour sa récidive… Alors quel avenir l’attend ?

Alors que Ja Morant avait promis d’avoir un comportement exemplaire cet été afin de se focaliser sur la préparation avec les Grizzlies en assurant avoir « pris le temps de devenir un meilleur Ja » , le meneur craque déjà. Il y a un peu plus de deux mois, le franchise player de Memphis a été filmé en état d’ébriété avec une arme à feu dans une boîte de nuit près de Denver. Adam Silver, patron de la NBA, avait qualifié la conduite de Morant d’ « irresponsable, imprudente et potentiellement très dangereuse » , avant de le suspendre pour huit matchs. À la suite de cet acte, la star s’était engagée à devenir plus « responsable, plus intelligent et à rester à l’écart de toutes mauvaises décisions » .

Morant déçoit à Memphis

Ce dimanche, la star des Grizzlies a replongé. Dans un live Instagram, Morant a une nouvelle fois fièrement montré qu’il possédait une arme à feu sur lui. Si l’incident en soi ne représente rien d’illégal, du moins à condition qu’il dispose d’un port d’armes en règle, c’est le timing qui dérange. La goutte de trop pour sa franchise qui l’a dès lors suspendu pour une durée indéterminée. C’est déjà en partie à cause de ses bêtises que Memphis n’a pas réussi à passer le premier tour des playoffs NBA cette saison. Malgré quelques fulgurances - 45 points lors du Game 3 - le meneur de 23 ans n’a pas été un élément moteur sur cette fin de saison.

Quelle sanction pour Morant ?

Si la sanction exacte n’est pas encore prononcée par la NBA, la ligue pourrait frapper beaucoup plus fort que la première fois, puisqu’il s’agit d’une récidive. Certains observateurs, comme l’insider Chris Mannix, parlent d’une suspension d’une demi-saison au moins. Le journaliste Adrian Wojnarowski s’est confié à ce sujet : « Ja Morant se retrouve face à la possibilité d’une suspension qui débuterait au moment de la prochaine saison. C’est la deuxième fois en deux mois qu’il est filmé avec une arme à feu. Adam Silver va être mis sous pression par d’autres équipes de la ligue. […] Il y a eu l’impression en NBA que Silver était resté sur la retenue avec Morant et qu’il l’avait pris au mot sur son intention de prendre de meilleures décisions. Il y a une vraie possibilité que Morant prenne une suspension significative. » Si telle était la décision prise par les équipes d’Adam Silver, Memphis pourrait trouver une alternative pour mener enfin les Grizzlies vers un tout premier titre NBA, Ja Morant n’étant pas capable de porter sérieusement ce poids sur ses épaules.

Comment gérer le cas Morant ?

Le journaliste sportif Stephen A. Smith a par ailleurs laissé un commentaire sur son compte twitter en citation d’une de ses anciennes analyses sur le franchise player des Grizzlies : « Toujours en espérant que Ja Morant peut comprendre ce qui se passe. » Sur la vidéo initiale citée, datant de la mi-mars, Smith affirmait que malgré ce que pouvait dire Morant après sa première suspension, les problèmes ne disparaissent pas en 10 jours. Et il avait bel et bien vu juste puisque aujourd’hui, le joueur de 23 ans continue de faire parler de lui pour de mauvaises raisons. Alors quel avenir ? Les Grizzlies sont-ils prêts à attendre que Ja Morant change ou vont-ils décider de le trader afin de garder un bon équilibre dans la franchise ? Difficile à croire tant il y a d’espoir sur le meneur qui a prolongé en juillet dernier pour 5 saisons et 193 millions étalés jusqu’en 2027. Malgré son talent, Morant ne doit pas oublier que tout va très vite en NBA et que les stars sont constamment remplacées.