NBA : LeBron James écœure Stephen Curry, c'est légendaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 38 ans, LeBron James n'en finit plus d'écrire sa légende. Alors que la participation des Lakers aux playoffs a longtemps semblé incertaine, la franchise californienne s'est finalement qualifié pour la finale de la Conférence Ouest en dominant les Warriors en six matches. Avec 30 points, le King a été le grand artisan de la victoire dans la nuit de vendredi à samedi (122-101). Le tout avec de nouveaux records à la clé.

Le King va-t-il retrouver son trône ? Une chose est sûre, il y prétend plus que jamais. Malgré ses 38 ans, LeBron James confirme qu'il est toujours légendaire. Malgré une saison régulière marquée par les blessures, le natif d'Akron prouve qu'il n'est pas un joueur comme les autres lorsque les grands matches arrivent. C'était le cas face aux Warriors. Le quadruple MVP a envoyé les Lakers en finale de conférence alors que pendant de longues semaines, jusqu'aux trades de février, la franchise californienne n'était même pas assurée de disputer les play-offs. Finalement septièmes, les Angelinos ont du passer par le play-in face aux Timberwolves avant de dominer les Grizzlies (4-2) puis les Warriors, là aussi en six matches. Dans la nuit de vendredi à samedi, LeBron James a ainsi affolé le boxscore avec 30 points, 9 passes décisives et 9 rebonds, frôlant le triple-double comme souvent dans sa carrière. Et avec cette victoire (122-101), le King entre encore un peu plus dans l'histoire.

LeBron James toujours plus dans la légende

Difficile, pour ne pas dire impossible, de faire la liste de tous les records de LeBron James. Et pourtant, il va falloir en ajouter un supplémentaire. En effet, en élimant les champions en titre, le numéro 6 des Lakers a remporté la 41e série de play-off dans sa carrière. Un total hallucinant qui lui permet de devancer une autre légende des Lakers, à savoir Derek Fisher (40). Robert Horry (39) et Kareem Abdul-Jabbar (37) sont les suivants dans ce classement désormais dominé par LeBron James comme de nombreux autres. Mais surtout, il met fin à une incroyable hégémonie.

Era-defining.LeBron 🤝 Steph pic.twitter.com/QLnaeAvspm — NBA (@NBA) May 13, 2023

Le meilleur ennemi des Warriors

En effet, face aux Warriors, LeBron James retrouvait ses meilleurs ennemis et surtout la franchise qui domine la NBA depuis 2015. A tel point que les coéquipiers de Stephen Curry ont connu leur première élimination dans une série de play-off depuis l'arrivée de Steve Kerr ! Champion NBA en 2015, 2017, 2018 et 2022, Golden State s'était incliné en Finale en 2016 (contre les Cavaliers de LeBron James) et 2019 (face aux Raports de Toronto), et ne s'était pas qualifié pour la post-season en 2020 et 2021. Les Lakers de LeBron James ont donc bien réussi l'exploit de sortir les Warriors avant les Finales NBA pour la première fois depuis 2015. Et ce n'est pas tout ! C'est en effet la première fois depuis 2007 que Golden State ne remporte pas le moindre match à l'extérieur dans une série. Les Lakers ont effectivement remporté leurs 3 matches à la Crypto.com Arena (où ils sont invaincus depuis le début des play-offs avec un 7-0), s'imposant même une fois sur le parquet de Golden State pour arracher une place en Finale de conférence face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic.

«Un joueur incroyable» : Curry s'incline