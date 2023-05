NBA : Wembanyama dévoile son joueur préféré

Florian Barré

En ce mois de mai, la NBA bat son plein. En plus des playoffs en cours, un autre sujet alimente tous les débats : quelle franchise accueillera Victor Wembanyama ? Le prodige français de 2,21m aura la réponse mardi prochain lors de la lottery. En attendant, il continue de faire parler de lui puisqu’il a livré cette semaine le nom de son joueur favori en NBA. Un nom bien connu de tous et une sympathie partagée.

L’avenir de Victor Wembanyama sera très prochainement plus éclairé. Le tricolore de 19 ans attend impatiemment le nom de sa prochaine destination. C’est simple et ce n’est un secret pour personne, la franchise qui obtient le first pick ce mardi sautera sur Wemby lors de la Draft, le 22 juin prochain. Une chose est sûre, il ne rejoindra pas la franchise actuelle de son joueur préféré puisque ce dernier dispute en ce moment les playoffs. Il s’agit de Kevin Durant, l’ailier des Phoenix Suns, 7e meilleur scoreur de l’histoire en postseason.

Durant valide totalement Wemby

Dans une vidéo publiée sur Instagram par le compte officiel de la NBA, Wembanyama a affirmé que le Slim Reaper était son joueur favori. Une annonce qui devrait faire plaisir à KD puisque celui-ci apprécie particulièrement le tout jeune pivot. À plusieurs reprises, il a montré de l’intérêt pour la future star de la ligue américaine : « Ce mélange de talent et de technique ne peut que te donner le sourire quand tu joues au basket. L’évolution du jeu nous a permis de voir des joueurs comme ça débarquer. On se retrouve avec un gars de 2m26 (2m21 en réalité, ndlr) qui est capable de tout faire sur le terrain, et ça inspire forcément beaucoup de gens. » avait lâché Durant.

« Quand quelqu’un l’a comparé à plusieurs joueurs de la ligue, je l’ai entendu dire, « Je pense que je ne me rendrais pas service si je me comparais à un ou deux joueurs. Je vais plutôt essayer de piocher dans le jeu de tout le monde. » C’est une déclaration si profonde ! Je suis devenu vraiment fan de lui après ça. » Alors qu’il aura l’occasion de l’affronter la saison prochaine, Durant est pressé de voir ce que pourra donner Wemby à la NBA dès son arrivée : « La ligue est vraiment en danger quand il arrivera. J’ai hâte de voir comment ça va se passer. Tout le monde est très excité à l’idée de le voir débarquer ici, donc on verra comment ça va se dérouler. »

KD enchaîne les sorties flatteuses