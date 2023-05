NBA : «Meilleur défenseur de la ligue», LeBron James s’enflamme pour cette star

Hugo Chirossel

Alors qu’ils se sont imposés face aux Warriors dans la nuit de lundi à mardi (104-101), les Lakers ne sont plus qu’à une victoire d’obtenir leur qualification pour la finale de la conférence Ouest. Une rencontre au cours de laquelle Anthony Davis a impressionné. Pour LeBron James, il est tout simplement le meilleur défenseur de la NBA.

Les Lakers ne sont plus qu’à une victoire d’éliminer les champions en titre. LeBron James et ses coéquipiers se sont imposés dans la nuit de lundi à mardi, lors du quatrième match de leur série face aux Warriors (104-101). Les Lakers mènent donc 3-1, avant de se déplacer à San Francisco dans la nuit de mercredi à jeudi. Une rencontre au cours de laquelle Anthony Davis a encore impressionné.

«Il est le meilleur défenseur de la ligue»

Auteur de 23 points et 15 rebonds, le pivot des Lakers a tout de même été plus discret offensivement en deuxième mi-temps. Toutefois, il s’est illustré défensivement, notamment en fin de rencontre. Anthony Davis a démontré toute sa polyvalence, son envergure et sa mobilité. Des qualités qui ont été illustrées par une séquence où il a parfaitement contenu Stephen Curry, contraint de prendre deux tirs très compliqués.

«On a confiance en AD pour défendre n’importe qui»