NBA : Stephen Curry condamné face à LeBron James et les Lakers ?

Florian Barré

C’est une mission périlleuse qui attend Steph Curry face aux Lakers. Mené 3-1 par la franchise de LeBron James en demi-finale de conférence, le meneur de Golden State semble être le seul joueur capable de renverser le navire de Darvin Ham. Autour de lui, ses coéquipiers font grise mine. Même le coach Steve Kerr paraît désabusé par la situation…

Au bord du précipice, les Warriors doivent à tout prix remporter les trois prochaines rencontres sous peine d’être éliminés des playoffs NBA 2023. Les champions en titre peinent à maîtriser LeBron James et Anthony Davis, intenables dans la raquette, que ce soit offensivement ou défensivement. Si Stephen Curry a traumatisé les défenses de la NBA pendant 15 ans, c’est AD qui le traumatise aujourd’hui, en témoigne l’une des dernières actions du Game 4 où le pivot des Lakers a empêché The Baby Faced Assassin d’inscrire un game winner .

NBA : Pas de Blowout, la série Nuggets-Suns sera finalement épique https://t.co/TQycHYKJEK pic.twitter.com/60bNS1DKyq — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Esseulé, Steph Curry n’abdique pas

Le problème pour les Warriors, c’est que tout semble reposer sur les épaules de Curry à l’heure actuelle. Malgré la défaite lors du Game 4, le meneur de 35 ans a tout de même réalisé un triple-double (31 points, 10 rebonds et 14 passes). Mais malheureusement pour Golden State, son manque d’adresse à 3-points (3/14) a pénalisé son équipe. Une maladresse qui est notamment due à la faible prise de responsabilité de ses partenaires, l’obligeant à prendre des shoots très compliqués, que lui seul est capable de rentrer habituellement.

En dehors d’Andrew Wiggins, plutôt convaincant, Steph Curry n’est pas aidé à l’approche du panier adverse. Draymond Green et Kevon Looney sont axés sur la défense et prennent peu de shoot dans la raquette. Jordan Poole, auteur de 0 point dans le Game 4, est méconnaissable. Klay Thompson également. Gary Payton II et Donte DiVincenzo sont également trop discrets en sortie de banc. En somme, Steve Kerr doit faire avec des joueurs qui sous-performent et sans un Stephen Curry légendaire, la mission paraît impossible.

Curry et les Warriors n’ont pas dit leur dernier mot

Pour autant, les hommes de Steve Kerr ne sont pas morts, loin de là. Mené 3-1 avant le Game 5 ce mercredi soir au Chase Center, les Warriors ont moins de 5% de chances de passer au tour suivant. Mais la force mentale des champions NBA en titre n’est pas à prendre à la légère. En 2016, ils avaient déjà réussi cet exploit en remontant un 1-3 contre le Thunder de Kevin Durant et Russell Westbrook. Évidemment, une telle remontée signifierait que Stephen Curry et les siens passeraient trois fois de suite sur le corps de LeBron James. Difficile à croire mais dans le doute, on laissera le parquet s’exprimer, en espérant pour les Warriors que leur meneur soit plus inspiré que jamais.