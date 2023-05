NBA : «J’étais sérieux», LeBron James en remet une couche sur son avenir

Hugo Chirossel

Si les Lakers se sont imposés face aux Warriors dans la nuit de samedi à dimanche (127-97), lors de la troisième confrontation entre les deux équipes, LeBron James avait également autre chose à fêter ce jour-là. En effet, son fils, Bronny, a décidé de s’engager avec l’université d’USC. Une énorme fierté pour le King, qui a une nouvelle fois affiché son intention de jouer avec lui en NBA.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Lakers ont pris l’avantage dans leur série face aux Warriors. De retour à Los Angeles à l’occasion du match 3 entre les deux équipes, les Angelinos ont écrasé Golden State (127-97) et mènent désormais 2-1. Forcément satisfait de cette victoire, une autre nouvelle a donné le sourire à LeBron James ce jour-là. En effet, son fils, Bronny James, a officialisé son choix de rejoindre USC. Une énorme fierté pour le King , qui pour sa part n’était pas passé par l’université et avait directement fait le grand saut vers la NBA.

NBA : Nouveau rôle pour LeBron James aux Lakers https://t.co/hehQYIamrd pic.twitter.com/lJP3OjJz82 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

« Un grand moment pour notre famille »

« Tout d’abord, je félicite mon fils pour cette prochaine étape et pour avoir choisi une grande université. Je suis fier de lui. C’est quelque chose d’incroyable. À moins qu’on ne parle de l’une de mes arrière-grands-mères ou l’un de mes arrière-grands-pères, ou quelqu’un d’autre avant moi, à ma connaissance, c’est le premier membre du “James Gang” à aller à l’université. Son père n’est pas allé à l’université. Sa mère (Savannah) n’est pas allée à l’université. Ma mère (Gloria) a peut-être fait quelques pas sur le campus, peut-être dans un collège communautaire ou quelque chose comme ça. Mais elle n’a pas pu passer beaucoup de temps en cours alors que je courais partout ! C’est très, très, très, très enthousiasmant, très gratifiant et un grand moment pour notre famille », a déclaré LeBron James en conférence de presse, après la victoire des Lakers face aux Warriors.

« J’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue »