Scène surréaliste en NBA, «je me suis fait marcher dessus»

Jean de Teyssière

Aux Etats-Unis, les demi-finales de conférence offrent parfois des images spectaculaires dans la conférence Est. Celle entre Joel Embiid et Grant Williams en fait partie et a déjà fait le tour du monde. Embiid a malencontreusement marché sur la tête de Williams qui se trouvait à terre. Grant Williams et son coéquipier Jaylen Brown racontent cette scène surréaliste.

Quelle image lors du Game 3 entre les Sixers et les Celtics ! Au milieu du quatrième quart-temps, Grant Williams, l'ailier fort des Celtics a trébuché sur le parquet. L'histoire pouvait s'arrêter-là, sauf que le pivot des Sixers, Joel Embiid, a lui aussi perdu l'équilibre sur cette action et est venu poser son pied - involontairement - sur l'arrière du crâne de Grant ; heureusement sans conséquences graves. Cette scène surréaliste a quand même légèrement blessé Grant Williams. Le joueur des Celtics avait la bouche en sang, mais n'a pas eu besoin de passer par le protocole commotion. Aucun dégât non plus concernant ses dents et son nez, intacts. D'ailleurs, Joel Embiid s'est directement excusé et a immédiatement pris des nouvelles de sa victime. Plus de peur que de mal donc, mais quand on sait que Joel Embiid pèse 127 kilos, l'histoire aurait pu être un peu plus dramatique.

« La chose la plus folle que j'ai vue sur un terrain »

Le coéquipier de Grant Williams, Jaylen Brown s'est exprimé après le match remporté par son équipe (114-102) sur cette scène d'écrasement, et ce, dans des propos rapportés par 50 Nuances de NBA : « J'ai vu Grant se faire marcher sur la tête par un gars de 130 kilos. […] C'est probablement la chose la plus folle que j'ai vu sur un terrain »

« Je me suis vraiment fait écraser, il m'a fracassé »