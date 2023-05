NBA : Décision historique pour Wembanyama, il sort du silence

Benjamin Labrousse

Le grand jour approche pour Victor Wembanyama. Le prodige du basket français avait récemment confirmé un secret de polichinelle : il serait bien présent à la prochaine draft NBA qui aura lieu en juin. Annoncé comme le probable numéro 1 de cette édition, le pivot des Mets 92 s’est exprimé à ce sujet.

Rarement ces dernières années, un numéro 1 de draft n’avait été aussi simple à prédire. Car depuis plusieurs mois, tous les observateurs du Basket mondial s’accordent à le dire : Victor Wembanyama sera bel et bien sélectionné en première position de la draft 2023, qui aura lieu le 22 juin prochain au Barclays Center de Brooklyn. De ce fait, la loterie de cette cuvée de draft (qui aura quant à elle lieu le 16 mai, soit dans 10 jours) devrait déterminer, à moins d’un énorme cataclysme, quelle franchise signera le pivot français.

Victor Wembanyama impatient de rallier la NBA

Et alors qu’il deviendra très certainement le premier joueur français à être drafté en 1ère position d’une draft, Victor Wembanyama se voulait très excité à l’idée de rallier la NBA. « Cela fait un an qu'il y a tellement de bonnes nouvelles pour moi. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette magnifique aventure, mes coachs et les membres de ma famille. Je suis ravi d'annoncer que je me présente officiellement à la draft de 2023. C'est quelque chose de fou, je ne réalise pas encore » déclarait ce dernier du côté d’ ESPN au moment d’annoncer sa candidature.

Wembanyama sait qu’il sera numéro 1 de la prochaine draft