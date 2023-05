NBA : Rudy Gobert promet du lourd pour la saison prochaine

Florian Barré

Alors que sa saison est terminée avec les Timberwolves, Rudy Gobert s’est exprimé sur ses intentions en vue de la prochaine échéance en NBA. Le pivot, qui a vécu une première saison difficile dans le Minnesota, a affirmé vouloir se concentrer sur l’édition 2023-2024, quitte à laisser les Bleus de côté cet été. De quoi susciter l’avertissement de Vincent Collet.

Au-delà de l’élimination au premier tour des playoffs NBA, c’est une période compliquée que traverse Rudy Gobert actuellement. Arrivé chez les Loups lors de l’intersaison, le Français de 30 ans a eu du mal à s’intégrer à sa nouvelle franchise. En plus de pécher au niveau du scoring (13.4 points en moyenne), Gobzilla peine à s’entendre avec certains de ses coéquipiers. Dans un premier temps, les Wolves ont été victimes de la mauvaise relation entre Gobert et D’Angelo Russell - remplacé en cours de saison par Mike Conley pour le bon équilibre de l’équipe - puis victimes de la bousculade en plein match entre ce même Gobert et Kyle Anderson. Plus récemment c’est Anthony Edwards qui a fait savoir qu’il n’appréciait pas trop la présence du Français dans le vestiaire de la franchise et ce, en likant deux messages instagram critiquants le trade du pivot à Minnesota. C’est assez clair, l’ancien du Jazz a besoin de souffler maintenant que la saison est terminée.

Les bonnes résolutions de Rudy Gobert

Pour autant, une nouvelle polémique prend forme ces derniers jours. Lors de l’Exit Interviews qui touche tous les joueurs dont la saison se termine, Rudy Gobert s’est confié sur l’été qui l’attend et pour faire un point, il semble prêt à faire une croix sur le Mondial avec l’équipe de France : « Je prévois vraiment de passer le meilleur été de ma vie et de revenir avec l'envie de réaliser la meilleure saison de ma carrière la saison prochaine. Je sais que cet été, je vais me mettre dans une position dans laquelle je ne me suis jamais mis auparavant. Je vais continuer de bosser sur les choses que j'ai faites ces dernières années. Tout d'abord, sur le plan physique, continuer à m'améliorer afin d'être encore plus explosif. Évidemment, je dois être en meilleure santé et plus costaud. En termes de skills, je vais vraiment essayer d'atteindre le niveau que j'ai pu effleurer, mais pas encore de façon constante, notamment à la finition. Je n'ai pas été capable d'être aussi dominant que je sais l'être et d'atteindre mon plein potentiel. Je sais que je peux passer à la vitesse supérieure et c'est pour cela que c'est excitant pour moi et que je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer d'atteindre ce niveau » a lâché Gobzilla en conférence de presse après l’élimination contre Denver.

Vincent Collet lance un avertissement à Rudy Gobert