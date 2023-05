NBA : Evan Fournier, le joueur qui manque aux Knicks ?

Florian Barré

Lors du Game 1 face au Heat de Miami ce dimanche, les New-yorkais ont souffert au shoot et c’est en partie ce qui a causé leur défaite au Madison Square Garden. Rageant alors que le Français Evan Fournier, ronge son frein sur le banc depuis plusieurs semaines.

Pour sa dixième saison en NBA, Evan Fournier chauffe le banc des Knicks match après match. Avec 27 apparitions et 6.1 points en moyenne, le Français a vécu ce qui est sans doute la pire saison régulière de sa carrière depuis son arrivée dans la ligue. Écarté de la rotation par Tom Thibodeau, le Français n'a pas eu une seule minute depuis le début des playoffs.

Les Knicks peinent à scorer

Mais face à Miami dimanche, les Knicks ont justement pêché là où Evan Fournier pourrait être d’une aide précieuse, avec un terrible 7/34 derrière l’arc. Cette maladresse extérieure n’est par ailleurs pas nouvelle. C’était déjà le cas face aux Cavaliers au premier tour puisque avec 27% de réussite à 3-points, la franchise menée par Tom Thibodeau possédait le plus faible pourcentage des playoffs.

Fournier attend patiemment son heure

Irréprochable au possible, Evan Fournier continue de garder la pêche sur la touche. Il encourage, congratule et célèbre les actions de ses partenaires sans laisser transparaitre de frustration. Et s’il ne bénéficie d’aucune minute depuis plusieurs matchs, c’est parce que l’ancien coach des Bulls fait évoluer son équipe avec une rotation limitée à 9 joueurs. Le tricolore n’intègre celle-ci que lorsqu’un joueur extérieur est blessé ou absent. Problème, R.J. Barrett, Josh Hart, Quentin Grimes et Immanuel Quickley sont en forme physiquement et semblent bien partis pour disputer toutes les rencontres de la série contre Miami et ce, sans laisser la moindre miette à l’international tricolore. Rageant.