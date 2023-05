NBA : Un nouveau coach pour Antetokounmpo?

Florian Barré

Annoncés comme les grands favoris au titre NBA cette saison, les Bucks ont lourdement chuté face au Miami Heat au premier tour des playoffs à l’Est. Un coup de tonnerre retentissant qui amène un tas de questions. La première d'entre-elles consiste à se demander sur qui tableront les dirigeants pour être à la tête de la franchise la saison prochaine. En effet, Mike Budenholzer doit désormais s'inquiéter pour son poste.

Ce n’est que la sixième fois dans l’histoire qu’une tête de série n°1 chute d’entrée de jeu en postseason NBA, une preuve de plus de l’ampleur du désastre pour le champion 2021. Milwaukee n’a pas résisté à la puissance du Heat de Jimmy Butler et ses 37.6 points de moyenne sur la série. Et même si Giannis Antetokounmpo a refusé ce terme, les Bucks ont connu un immense échec. Ça pourrait par ailleurs avoir de grosses conséquences pour la franchise.

Budenholzer mis sur la touche ?

Dans un premier temps, dominé par son homologue floridien Erik Spoelstra, Mike Budenholzer a affiché ses limites, au point de peut-être perdre son poste. Selon les informations du journaliste d’ ESPN Zach Lowe, celui qui officie dans le Wisconsin depuis 2018 - et prolongé jusqu’en 2025 après son titre NBA il y a deux ans - a peu de chances de conserver sa place sur le banc des Bucks. Surtout que ses choix ont vraiment entraîné des interrogations. Même auprès de Giannis Antetokounmpo... Par ailleurs, si ce dernier n'a pas contesté les décisions, cela pourrait être par respect pour son coach qui traverse une situation familiale délicate. En effet, The Athletic a révélé vendredi que Mike Budenholzer avait perdu l'un de ses trois frères dans un accident de la route peu avant le match 4, perdu par son équipe sur le parquet du Heat lundi dernier (119-114).

