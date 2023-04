NBA : LeBron James lâche une énorme punchline

Alors qu’ils étaient opposés aux Grizzlies lors du premier tour des playoffs, les Lakers ont décroché leur ticket pour les demi-finales de la conférence Ouest. La série face à Memphis a notamment été marquée par les multiples provocations de Dillon Brooks envers LeBron James. Ce dernier a d’ailleurs lâché un message sur les réseaux, dont le destinataire ne fait que très peu de doutes.

« Ça ne me gênerait pas d’affronter LeBron sur un duel au meilleur des 7 matches. Le décor est planté : il revient en playoffs et on le sort de suite dès le premier tour. Ça va être un bon test. Ils ont des bons joueurs, c’est un premier match-up intéressant pour nous . » Avant même le début de la série entre les Lakers et les Grizzlies, Dillon Brooks avait fait passer un message à LeBron James. Le joueur de Memphis se disait prêt à éliminer le King , ce qui ne s’est finalement pas réalisé.

« Je m’en fous, il est vieux (...) Je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi », avait également déclaré Dillon Brooks au sujet de LeBron James. 40, c’est le nombre de points d’écart lors du match 6 (125-85), qui a scellé la qualification des Lakers pour les demi-finales de la conférence Ouest, où ils affronteront le vainqueur de la série entre les Kings et les Warriors. Si LeBron James n’a pas souhaité répondre à ces provocations face à la presse, il a lâché un message sur les réseaux clairement destiné à Dillon Brooks.

Unlike you little 🤬I'm a grown ass manBig shoes to fill 🤬, grown ass pants Prolly hustled with your pops, go ask your parents Its apparent you're staring at a legend Who, put a few little 🤬in the they place before Trying to eat without saying they grace before! 🤫👑