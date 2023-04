NBA : La décision choc de LeBron James

Hugo Chirossel

Alors qu’ils recevaient les Grizzlies dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers ont décroché leur ticket pour les demi-finales de la conférence Ouest. Les Angelinos ont écrasé Memphis lors du match 6 entre les deux équipes (125-85) et retrouveront le vainqueur de la série entre les Kings et les Warriors au prochain tour. À la suite des multiples provocations des Grizzlies et notamment de Dillon Brooks, LeBron James a pris une décision fracassante après cette victoire.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers avaient l'opportunité de conclure leur série face aux Grizzlies et s’éviter un match 7 très compliqué à Memphis. Devant leur public, LeBron James et ses coéquipiers n’ont pas laissé passer cette opportunité. Les Angelinos ont écrasé Ja Morant et consorts et se sont imposés avec un écart de 40 points au coup de sifflet final (125-85).

NBA : Les Lakers régalent, c’est historique pour LeBron James https://t.co/jQ32zcahuW pic.twitter.com/OtjZ0y8BWn — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

LeBron James quitte le parquet sans saluer les Grizzlies

« C'était vraiment une mentalité de match 7 pour nous », a déclaré LeBron James après la rencontre, dans des propos relayés par ESPN . « Nous avons compris que nous avions l'opportunité de jouer devant nos fans et nous voulions essayer de terminer ce soir . » Comme l’indique ESPN , la star des Lakers a d’ailleurs quitté le parquet avant la fin du temps réglementaire de la rencontre. En effet, LeBron James s’est dirigé vers les vestiaires alors qu’il restait encore 14 secondes à l’horloge et n’a pas salué les Grizzlies à l’issue du match.

« Je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi »

LeBron James n’a sans doute que très peu apprécié les nombreuses provocations des joueurs de Memphis et en particulier celles de Dillon Brooks. « Je m’en fous, il est vieux (...) Je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi », a-t-il notamment déclaré. 40, comme l'écart de ce match et le nombre de séries remportées par LeBron James dans sa carrière en playoffs, égalant ainsi le record de Derek Fisher. Avant même le début de la confrontation entre les Lakers et les Grizzlies, le joueur âgé de 27 ans avait assuré : « Ça ne me gênerait pas d’affronter LeBron sur un duel au meilleur des 7 matches. Le décor est planté : il revient en playoffs et on le sort de suite dès le premier tour. Ça va être un bon test. Ils ont des bons joueurs, c’est un premier match-up intéressant pour nous . »

