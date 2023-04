NBA : Les Lakers régalent, c’est historique pour LeBron James

Hugo Chirossel

Alors qu’ils recevaient les Memphis Grizzlies dans la nuit de vendredi à samedi pour la sixième rencontre entre les deux équipes, les Lakers se sont largement imposés (125-85). Un succès que leur a offert leur ticket pour les demi-finales de la conférence Ouest. C’est également la 40e série remportée par LeBron James dans sa carrière, qui a ainsi égalé le record de Derek Fisher.

Au début de la saison, peu de personnes auraient parié sur le fait que les Lakers allaient atteindre les demi-finales de la conférence Ouest. C’est pourtant chose faite, mais le chemin n’a pas été aisé pour LeBron James et ses coéquipiers. Après un début de saison très compliqué, les Angelinos ont réussi à redresser la barre, bien aidés par les changements effectués lors de la trade deadline. Ils ont ensuite dû passer par le play-in afin d’atteindre les playoffs, où ils étaient opposés aux Memphis Grizzlies, deuxièmes de la conférence Ouest à l’issue de la saison régulière.

LeBron James égale le record de Derek Fisher

Une série qui est allée jusqu’en match 6 et que les Lakers ont conclu dans la nuit de vendredi à samedi. En effet, les hommes de Darvin Ham se sont facilement imposés lors de la réception des Grizzlies (125-85) et retrouveront le vainqueur de la confrontation entre les Kings et les Warriors en demi-finale. Une victoire historique pour LeBron James. Avec ce succès face à Memphis, le King a remporté la 40e série de sa carrière en playoffs. Il devance ainsi Robert Horry d’une unité et égale le record de Derek Fisher, qui a évolué pendant 13 saisons sous les couleurs des Lakers, entre 1996 et 2004, puis de 2007 à 2012.

