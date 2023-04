NBA : LeBron James entre dans l’histoire, il lâche une surprenante révélation

Hugo Chirossel

Alors que les Lakers se sont imposés face aux Memphis Grizzlies dans la nuit de lundi à mardi (117-111), LeBron James est encore un peu plus entré dans l’histoire. Auteur de 22 points et 20 rebonds, il est devenu le joueur le plus âgé à réaliser cette performance, ce qui est également une première pour lui dans sa carrière. Et pourtant, le King n’était même pas au courant.

Dans la nuit de lundi à mardi, les Lakers ont fait un grand pas vers leur qualification pour le prochain tour des playoffs. Alors qu’ils recevaient les Grizzlies pour la quatrième rencontre entre les deux équipes dans la série, les Angelinos se sont imposés au terme d’un match très disputé (117-111). Ils mènent désormais 3-1, avant de se rendre à Memphis, dans la nuit de mercredi à jeudi. Les Lakers ont dû aller jusqu’en prolongation pour décrocher cette victoire et ont pu compter une nouvelle fois sur un grand LeBron James.

« Il m'arrive de me surprendre »

Âgé de 38 ans, le King continue d’écrire sa légende. Face aux Grizzlies, il a inscrit 22 points et récupéré 20 rebonds. Il est ainsi devenu le joueur le plus âgé de l’histoire à compiler au moins 20 points et 20 rebonds, saison régulière et playoffs confondus. C’est d’ailleurs la première fois de sa carrière que LeBron James réalisait cette performance et il en était le premier surpris.

« Je n'avais aucune idée que j'étais en 20-20 »