NBA : Il provoque LeBron James et lâche une surprenante accusation

Hugo Chirossel

Alors qu’ils mènent 2-1 dans la série, les Lakers reçoivent les Grizzlies dans la nuit de lundi à mardi à l’occasion de la quatrième rencontre entre les deux équipes. Expulsé lors du match 3, Dillon Brooks ne sera pas suspendu et devrait donc être présent. Le joueur de Memphis multiplie les provocations, notamment envers LeBron James, mais d’après lui, sa mauvaise réputation est due aux médias et aux fans.

« Je m’en fous, il est vieux (...) Je ne respecte personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi . » Dillon Brooks n’a pas sa langue dans sa poche. Le joueur des Grizzlies n’hésite pas à provoquer publiquement ses adversaires et LeBron James ne fait pas exception. Mais le King en a vu d’autres. « Je fais ça depuis tellement longtemps. J'ai fait passer suffisamment de messages. J'ai vécu ça avec certains individus, durant toute ma carrière. C'est facile », a-t-il déclaré après le match 3 remporté par les Lakers.

«Tu ne peux pas l’arrêter», LeBron James est bluffé https://t.co/fz4KLITMtz pic.twitter.com/dxC79qMjij — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

«Les fans font de moi un méchant»

Une rencontre que Dillon Brooks n’avait pas disputée jusqu’au bout. En effet, il a été expulsé au début du troisième quart-temps, pour un mauvais geste dans les parties intimes de LeBron James. D’après les informations d’Adrian Wojnarowski, cette expulsion ne devrait pas lui valoir une suspension et il sera disponible dans la nuit de lundi à mardi pour le quatrième match entre les deux équipes. Selon Dillon Brooks, cette faute était accidentelle et il estime que son expulsion est due à sa mauvaise réputation, dont les médias et les fans seraient à l’origine.

«Cela crée un personnage complètement différent»