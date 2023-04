«Tu ne peux pas l’arrêter», LeBron James est bluffé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposés aux Memphis Grizzlies pour le premier tour de ces playoffs, les Los Angeles Lakers mènent 2-1 dans cette série. Pourtant, lors du troisième match, Ja Morant a bien failli écœurer LeBron James et ses coéquipiers avec ses 45 points. Le King a été très élogieux envers le meneur de Memphis.

Les Lakers ont vécu une saison totalement folle. Loin des playoffs pendant un long moment, la franchise californienne s’est relancée dans les derniers instants de la saison et a fini par décrocher son billet. Opposés aux Memphis Grizzlies, LeBron James et ses coéquipiers mènent 2-1 dans la série. Ils font surtout face à Ja Morant, l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Une menace prise au sérieux par le King .

45 points pour Morant, encore insuffisant

Lors du troisième match de la série, Ja Morant a inscrit 45 points. Une performance XXL qui n’a pas suffi pour aller l’emporter contre les Lakers mais LeBron James a bien compris que la pépite des Grizzlies ne lâcherait pas l’affaire. Le quadruple champion NBA, qui espère bien glaner un nouveau titre avec les Los Angeles Lakers, n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la performance de Ja Morant.

LEBRON JAMES IS 38 YEARS OLD!!!!!!! pic.twitter.com/88I4niQ2RG — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 23, 2023

«Il peut faire ce qu’il veut offensivement»