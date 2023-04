Elles rêvent d’un titre NBA : les franchises de la lose

Florian Barré

Depuis sa création en 1946, sous le nom de BAA (Basketball Association of America), la NBA a vu 76 franchises être sacrées dans la Ligue. Certaines l’ont été plusieurs fois, d’autres attendent encore patiemment leur heure. Cette saison, six équipes dépourvues de trophée prétendent encore au titre suprême. L’une d’entre-elles réussira-t-elle à enfin inscrire son nom dans l’histoire de la NBA ?

Avec dix-sept titres de champions NBA, les Lakers et les Celtics dominent largement le classement des franchises ayant gravé leur nom sur un trophée. Arrivent ensuite les Warriors avec sept victoires dont quatre lors des huit dernières éditions. Les Bulls ont aussi eu leur période de gloire dans les années 90 sous l’impulsion de Michael Jordan, avec six titres en six finales. Les Spurs ont dominé l’après Jordan en remportant cinq titres dans les années 2000. Avec trois titres depuis 2006, le Heat n’est pas non plus particulièrement pressé de retrouver le succès, tout comme les Pistons et les 76ers eux aussi sacrés à trois reprises. Les Knicks, les Bucks et les Rockets ont connu quant à eux seulement deux titres. Et même s’il faut remonter bien loin, les Kings et les Hawks ont eux aussi déjà eu le bonheur de brandir un trophée NBA. De même pour les Wizards, le Thunder, les Blazers, les Mavericks et les Raptors.

Elles ont déjà eu leur chance

Parmi celles qui n’ont jamais eu la chance et le mérite d’être élues championnes NBA, six franchises prétendent encore à l’avènement cette saison. À l’inverse du Magic, du Jazz, des Pacers, des Hornets et des Pelicans - qui n’ont pas réussi à rejoindre les playoffs - les Suns ont le droit de rêver. Triple finaliste (1976, 1993, 2021), la franchise de l’Arizona est abonnée à la lose et espère bien se donner une quatrième opportunité d’être sacrée championne NBA. Monty Williams a eu du travail cette année pour pousser Phoenix à arracher les playoffs. Cependant, la saison ne fait que commencer pour la franchise qui voit avec l’arrivée de Kevin Durant, l’espoir d’un tout premier titre NBA se dessiner. Pour ce qui est de la franchise des Nets, double finaliste (2002, 2003), l’espoir est bien moins grand. Avec les départs d’Irving et Durant, Brooklyn a gagné en équilibre et aborde les playoffs avec un collectif bien huilé. Pour autant, face aux 76ers au premier tour, les joueurs de Jacque Vaughn sont loin d’être favoris. Cette saison 2022-2023 paraît plus comme une saison de transition, qui tient de belles promesses pour la suite.

L’heure de l’exploit ?

Quatre franchises présentes aux playoffs 2023 n’ont jamais connu ne serait-ce qu’une seule finale NBA. Les Nuggets ont terminé 1er à l’Ouest cette année et pour confirmer les cinq très bonnes dernières saisons régulières, les joueurs de Mike Malone visent clairement le graal, autour du monstre Nikola Jokic. En ce qui concerne les Clippers, une élimination dès le premier tour face aux Suns serait un désastre pour une franchise censée être taillée pour le titre. Malgré le très bon travail de Tyronn Lue, cette quatrième saison du projet Leonard-George pourrait être celle de la dernière chance. Un nouvel échec pourrait être synonyme d’explosion d’un projet qui commence déjà à durer. Mission très délicate pour les Timberwolves puisque sur leur chemin se trouvent les Nuggets précédemment cités. Certes la taille est présente, avec Rudy Gobert dans la raquette entre autres, mais le niveau semble quand même bien trop élevé pour les hommes de Chris Finch. Enfin pour conclure, les Grizzlies ont rarement eu autant d’espoir que cette année. Apparue sur le tard (1995), la franchise de Memphis - initialement basée à Vancouver - a connu au mieux une finale de conférence en 2013. En tout cas, l’objectif est clair après avoir terminé 2e à l’Ouest : il faut croire au titre.