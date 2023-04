Monstrueux, il illumine le début des playoffs NBA

Florian Barré

Il est sans doute l’un des meilleurs joueurs de la NBA lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens. Lors du Game 1 face aux Suns dimanche soir, Kawhi Leonard a montré la voie aux Clippers en inscrivant 38 points, permettant à sa franchise de s’imposer (115-110) et ce, malgré l’absence de Paul George. Kevin Durant n’a d’ailleurs pas manqué de louer la très grande performance du double champion NBA.

C’est l’une des confrontations les plus haletantes de ses playoffs NBA. Les affrontements entre Suns et Clippers passionnent les foules et le premier acte n’a pas déçu. Sur le parquet de Phoenix on a même assisté à une petite surprise puisque ce sont les joueurs de Tyronn Lue qui ont remporté le Game 1. Sans Paul George - blessé au genou droit et incertain pour toute la série - Los Angeles a montré une force collective impressionnante avec comme chef de file : Kawhi Leonard. Le MVP des finales 2014 et 2019 était attendu au tournant et à largement répondu présent.

Durant impressionné par la performance de Leonard

Pour son premier match de playoffs depuis la demi-finale de Conférence 2021 contre Utah, Kawhi Leonard a rendu une copie époustouflante avec 38 points à 13 sur 24 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes face à des Suns invaincus avec Kevin Durant. Ce dernier a d’ailleurs montré toute son admiration pour l’ailier des Clippers : « C’est difficile de défendre sur lui et il peut scorer de partout. Il a mis des shoots en seconde mi-temps et a rentré de gros tirs à 3 points en 4e quart. C’est tout simplement un joueur All-Time, donc il va falloir continuer d’être physique, de l’empêcher d’avoir le ballon, et de lui rendre la tâche la plus difficile possible » a lâché Durant.

