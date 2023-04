NBA - Playoffs : Dernière chance pour les Clippers ?

Florian Barré

En remportant le dernier match de la saison régulière en NBA face aux Suns, les Clippers se sont assurés une place en playoffs. Avec 44 victoires en 38 matchs, la franchise de Lawrence Frank a décroché la 5e place à l’Ouest et devra donc affronter Phoenix au premier tour de la postseason. Si la confrontation s’annonce serrée, les fans des Clippers pourront compter sur leur trio Paul George - Kawhi Leonard - Russell Westbrook.

Si les Clippers ont pu éviter de passer par le play-in pour rejoindre les playoffs se fut non sans mal. En effet, on sait la franchise en difficulté quand Kawhi Leonard et Paul George n’ont pas la santé. Une situation qui est trop souvent arrivée cette saison et qui plane sans arrêt au-dessus des Clippers. Mais pour l’instant pas d’inquiétude, tout roule à Los Angeles, enfin presque. Touché au genou contre l'Oklahoma City Thunder le 21 mars dernier, Paul George n’a pas encore refoulé les parquets de NBA à l’approche des playoffs. L’ailier de 32 ans a cependant reçu l’autorisation de reprendre une pratique sportive. À voir s’il pourra tenir sa place dès le match 1 contre les Suns.

Et le MVP de la franchise est…

Comme chaque année depuis 2019, il est difficile d’en détacher un de l’autre. Auteurs d’une saison à seulement 51 et 56 matchs, Kawhi Leonard et Paul George ont tourné à 23.8 points en moyenne chacun. Si leurs absences mettent trop souvent la franchise en porte-à-faux, leur présence la rend irrésistible. Russell Westbrook a joué quant à lui 20 matchs sous les ordres de Tyronn Lue depuis son arrivée en février. Et si l’ancien des Lakers s’est montré très adroit au shoot (50% de réussite), il est difficile de le voir comme le meilleur joueur des Clippers du fait de sa récente arrivée.

Que faut-il attendre des Clippers maintenant ?

En terminant 5e, les Clippers se sont adjugés au moins quatre rendez-vous face aux Phoenix Suns de Kevin Durant. Et clairement, une élimination dès le premier tour serait un désastre pour une franchise censée être taillée pour le titre. Malgré le très bon travail de Tyronn Lue, que son ancien joueur LeBron James appelait le « meilleur coach de la ligue », cette quatrième saison du projet Leonard-George pourrait être celle de la dernière chance. Un nouvel échec pourrait être synonyme d’explosion d’un projet qui commence déjà à durer.