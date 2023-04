NBA : Les Knicks de retour en playoffs avec quelle ambition ?

Florian Barré

C’est à la 5e place de la conférence Est que les New-York Knicks ont terminé cette saison NBA 2022-2023. En attendant l’affrontement face à Cleveland au premier tour des playoffs, la franchise de Leon Rose retrouve le succès, elle qui était habituée aux échecs ces dernières années. Porté par un Julius Randle étincelant et un Jalen Brunson en constante progression, New York peut-il viser plus haut ?

Ce n’est pas vraiment une surprise de savoir les Knicks en playoffs cette année, au vu du niveau de jeu et de régularité affiché par les joueurs de Tom Thibodeau, notamment depuis janvier. Ils ont remporté 28 des 45 matches disputés en 2023. Seuls les Bucks, les Sixers, les Nuggets et les Celtics, quatre candidats au titre NBA, présentent un meilleur bilan sur la même période. D’ailleurs, cette qualification en playoffs est une performance pour les Knicks puisque ces derniers n’y ont participé qu’une seule fois au cours des dix dernières années. C’était il y a deux ans, quand ils ont fini quatrième à l’Est avant de sortir dès le premier tour.

Et le MVP de la franchise est…

Si Julius Randle a fait une excellente saison, un autre joueur des Knicks mériterait une distinction. Jalen Brunson est d’ailleurs dans le débat pour être élu MIP tant sa progression a été fulgurante depuis son arrivée dans la franchise de Leon Rose. L’ancien meneur de Dallas, signé pour 104 millions d’euros sur quatre ans lors de la dernière intersaison a totalement changé le visage du groupe, où il s'est rapidement affirmé comme un leader en plus d'un potentiel All-Star sur le terrain. Cette saison, Brunson a tourné à 24 points et 6.2 passes en moyenne.

Que faut-il attendre des Knicks maintenant ?