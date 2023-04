Les Kings retrouvent les playoffs NBA, avec quelles ambitions ?

Florian Barré

C’est l’une des belles histoires de cette saison en NBA. Les Kings de Sacramento retrouvent les playoffs après 17 ans d’absence. Alors qu’ils s’enlisaient depuis des années dans les bas-fonds de la conférence ouest sans ne jamais vraiment tanker, les Kings sortent enfin la tête de l’eau. 3e derrière Denver et Memphis cette saison, Sacramento peut remercier Monte McNair, son directeur général, à l’origine d’un trade gagnant en 2022.

Le retour au premier plan des Sacramento Kings en NBA est un évènement. Ça fait presque deux décennies que le public de la capitale californienne attend ça. En effet, la franchise ne s’est plus qualifiée pour les playoffs depuis 2006. Mais la culture de la lose est désormais mise de côté chez les Kings. Menée par un duo Domantas Sabonis - De’Aaron Fox, la troupe s’est métamorphosée cette saison sous les ordres de Mike Brown, coach nommé l’été dernier par Monte McNair. Le general manager de la franchise envoyait d’ailleurs sa pépite Tyrese Haliburton à Indiana la saison passée pour récupérer le Lituanien Sabonis. Un choix très surprenant qui aura finalement largement porté ses fruits.

Et le MVP de la franchise est…

Si l’on devait choisir un joueur pour le nommer MVP des Kings cette saison, il s’agirait sans aucun doute de Domantas Sabonis ou de De’Aaron Fox. Difficile de les séparer l’un de l’autre tant ils ont été essentiels à la grande performance de leur franchise mais pour son sens du collectif, Fox pourrait mériter ce trophée. Drafté en 2017 par Sacramento, le meneur a survécu à bon nombre de péripéties. Complètement libéré par le départ de Buddy Hield et Tyrese Haliburton, il possède désormais les clés de la franchise, et réalise au passage la meilleure saison de sa jeune carrière avec 25.2 points, 6.1 passes et 4.2 rebonds en moyenne. Des statistiques qui lui ont permis d’être All-Star pour la première fois.

Que faut-il attendre des Kings maintenant ?

Après 17 ans d’absence, la saison des Kings est déjà en partie réussie. Mais en étant 3e à l’Ouest, les hommes de Mike Brown espèrent confirmer leur superbe saison en passant ne serait-ce qu’un tour. Si l’effectif n’est pas le plus expérimenté des playoffs, l’entraîneur de la franchise veut prouver que malgré cela, les siens sont capables de bien figurer et ce, même si Sacramento possède la pire efficacité défensive des 20 équipes actuellement qualifiées pour les playoffs ou le play-in tournament.