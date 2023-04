NBA : DeMarcus Cousins, la descente aux enfers

Florian Barré

Agent libre depuis bientôt un an, DeMarcus Cousins avait tout pour être un pivot incontournable de la Ligue encore quelques années. Le joueur américain de 32 ans, passé par Sacramento pendant sept saisons avant de s’essayer à de multiples aventures dans tout le pays, ne parvient pas à retrouver une franchise qui serait prête à l’accueillir. Cousins veut des réponses.

Sans équipe cette saison, DeMarcus Cousins s’impatiente. Pour trouver trace du dernier match de Boogie en NBA, il faut remonter au 28 avril 2022, avec les Nuggets face aux Warriors. Une triste épreuve que traverse le 4e de la Draft 2010 et quatre fois All-Star. Après une longue épopée aux Kings de Sacramento entre 2010 et 2017, Cousins a joué aux Pelicans, aux Warriors, aux Lakers, aux Rockets, aux Clippers, aux Bucks et aux Nuggets plus récemment. Un enchaînement d’épisodes d’une année (deux à La Nouvelle-Orleans) qui montraient déjà depuis un certain temps que la période phare de Boogie était révolue, notamment à cause de blessures à répétition.

« Les gens ont peur de ton comportement »

Cette situation, DeMarcus Cousins ne la comprend pas. Récemment, il s’est exprimé sur le sujet : « Je n’arrive pas à avoir de réponses honnêtes de la part des équipes à qui je propose mes services. Je me pose beaucoup de questions. Je suis le genre de personne qui, à chaque fois que je traverse une période difficile, se regarde d’abord. Que puis-je faire pour m’améliorer ? » a demandé l’ancien pivot des Nuggets fin mars. Pour Bob Myers, le manager général des Warriors contacté par Boogie , c’est une question de comportement : « DeMarcus Cousins m’a appelé il y a un mois et il m’a demandé « pourquoi je ne suis pas en NBA ? » Parce que les gens ont peur de ton comportement. » avait-il lâché.

Quel avenir pour Cousins ?

Au mois de janvier dernier, Cousins s’était entraîné avec les Lakers en vue d’une pige chez dans la franchise de Lebron James. Et visiblement, ça ne l’a pas fait… Assez étonnant à en croire les performances du pivot avec Denver la saison passée : 31 matchs joués pour 14 minutes de jeu en moyenne avec 9 points, 6 rebonds et 2 passes. Reste à voir où ira DeMarcus Cousins, mais il semblerait que la nouvelle maison de retraite de la NBA, du côté de l’île de Taïwan serait très intéressé à l’idée de récupérer l’ancien franchise player de Sacramento.