Nouveau tournoi, cannabis... Ce qui va changer en NBA l'an prochain

Florian Barré

C’est désormais officiel ! La ligue et le syndicat des joueurs ont trouvé un accord de principe pour une nouvelle convention collective (CBA). Celle-ci prendra effet dès la saison 2023-24, pour une durée de 7 ans. Création d’un tournoi de mi-saison, récompenses individuelles remodelées, recourt au cannabis autorisé, quels sont tous ces changements qui risquent de bouleverser la NBA ?

Dès la saison prochaine, la NBA prendra un nouveau tournant avec l’officialisation d’un CBA (Collective Bargaining Agreement) remis au goût du jour. L’objet de cet accord entre les 30 propriétaires de franchises et le syndicat des joueurs est de régir tout ce qui est contrat entre joueurs et franchises, échanges, redistribution des revenus, Draft, plafond salarial etc.

Mise en place d’une Coupe en pleine saison

Il y aura désormais un tournoi de mi-saison en NBA. Certaines rencontres de saison régulière seront comptées comme des matches de poules, puis 8 équipes disputeront un tournoi à élimination directe au mois de décembre. Un peu comme une Coupe de la NBA, un second trophée collectif qui peut permettre d’étoffer le palmarès de certains joueurs qui mériteraient mieux que des sélections All-Star. Par ailleurs, le site sur lequel se tiendra cette compétition sera neutre, Las Vegas étant annoncé comme une destination probable. Les joueurs et coachs vainqueurs du tournoi remporteront un cash prize.

Du changement dans les distinctions individuelles

Autre grande nouveauté du CBA, il faudra maintenant jouer au moins 65 matches de saison régulière pour être éligible pour les principales récompenses individuelles, à l’image du MVP et du Défenseur de l’année. De surcroît, les postes des joueurs ne compteront plus pour les All-NBA Teams puisque 5 joueurs seront sélectionnés dans chaque équipe, indépendamment de leur poste. Dans le même temps, le CBA a annoncé un autre changement qui devrait permettre aux franchises de garder plus facilement leurs joueurs et d’éviter qu’ils ne deviennent systématiquement agents libres. En effet, une équipe pourra désormais proposer une augmentation de salaire de 140% à un joueur lors de la signature d’une extension de contrat. Et ce n’est pas le seul changement qui impactera les franchises.

Luxury Tax et two-way contract modifiés, bonne nouvelle pour les franchises NBA ?

Il y a désormais un nouveau palier financier pour les équipes, qui se situe à 17,5 millions au-dessus de la Luxury Tax. Au-delà de ce stade, les franchises ne pourront plus accéder à la mid-level exception, moyen par lequel une équipe peut obtenir les services de son joueur souhaité sans détruire son plafond salarial. Les équipes perdent ainsi beaucoup de flexibilité, surtout que celles qui atteignent le nouveau seuil (+17,5M) ne pourront plus signer de joueurs sur le marché du buyout, transférer des premiers tours de Draft avec sept ans d’avance ou envoyer de l’argent dans les trades. Au contraire, les équipes aux masses salariales faibles et moyennes devraient avoir davantage de possibilités désormais, avec de nouveaux dispositifs pour faciliter les transferts et les signatures. En passant, les franchises pourront désormais signer un joueur de plus en two-way contract, soit un total de 3. Pour rappel, le « two-way contract » permet aux franchises de tester le potentiel d’un joueur sur une courte durée sans réellement s’engager. En d’autres termes, on pourrait définir ces contrats comme un stage ou un CDD de courte durée.

Les autres points essentiels dans le renouvellement du CBA

Autre changement important, les joueurs auront désormais la possibilité d’investir et de promouvoir des franchises NBA et WNBA ainsi que les entreprises de paris sportifs et de cannabis. Par ailleurs, ces derniers seront désormais autorisés à fumer du cannabis, où cela est légal, bien entendu.

Dans le nouveau CBA, les équipes ne seront plus limitées à deux Designated Players avec des contrats super-max. Par exemple, les Cavaliers pourront éventuellement proposer une Rookie Designated Extension, avec un contrat très important, à Evan Mobley, alors que Donovan Mitchell et Darius Garland sont déjà des Designated Players.

Point important pour la ligue, les prospects qui se rendent à la Draft Combine devront passer un examen médical, dont les résultats seront transmis à une sélection d'équipes. Jusqu’alors, le meilleur moyen pour un agent de limiter les chances qu'un joueur soit drafté par une équipe était de ne pas communiquer les informations médicales dudit joueur. Désormais, cela ne sera plus compatible avec une participation à la Combine, qui représente pour de nombreux joueurs une opportunité de faire bonne impression aux franchises NBA.