De la drogue en NBA, l’annonce totalement folle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

La NBA et le syndicat des joueurs ont pris une décision assez incroyable dans le monde du sport. Selon plusieurs médias américains, une convention collective aurait été signée, elle valide notamment le droit de consommer de la marijuana, une demande de longue date de la part de certains joueurs. Kevin Durant avait déjà avoué en prendre assez régulièrement.

Quelques mois après le sacre des Golden State Warriors, les playoffs très prochainement vont démarrer en NBA. Comme l’an dernier, la franchise californienne est loin d’être favorite mais avec un Stephen Curry en grande forme, les Warriors sont capables de tout. Mais les concurrents sont nombreux. Les Bucks, les Suns voire les Lakers, il y a des candidats pour venir glaner le titre de champion. En attendant le début des playoffs, la NBA se concentre sur un tout autre sujet…

La NBA et le syndicat des joueurs valident le droit de consommer de la marijuana

A en croire les informations d’ESPN et The Athletic , une nouvelle convention collective viendrait d’être signée par la NBA et le syndicat des joueurs. La principale révolution : le droit de consommer de la marijuana. C’était une demande de longue date de la part des joueurs puisque la NFL a déjà tranché positivement pour ce cas de figure. Rien de surprenant puisque 21 états américains ont déjà légalisé ce produit.

Kevin Durant comme figure de proue