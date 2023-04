NBA : Y a-t-il un problème avec Kyrie Irving partout où il passe ?

Florian Barré

Rien ne va plus chez les Dallas Mavericks. Les coéquipiers de Luka Doncic surfent sur une dynamique très inquiétante de sept défaites sur les huit derniers matchs. Le revers de cette nuit contre les Hawks de Trae Young pousse d’ailleurs un peu plus la franchise hors du play-in tournament à l’Ouest. Et dans ces conditions, il faut trouver un coupable. Manque de bol, Kyrie Irving est arrivé à Dallas au mauvais moment, après plusieurs saisons où il n’aura jamais vraiment su s’imprégner du collectif à Brooklyn.

S’il est sans doute l’un des basketteurs les plus talentueux et attrayants de la NBA, de ceux qui font lever les fans de leur canapé, Kyrie Irving est aussi un habitué des échecs. Si individuellement, l’ancien joueur des Nets répond régulièrement présent, c’est collectivement que ça pêche, en témoigne le match de cette nuit face à Atlanta. Malgré un grand Kyrie Irving auteur de 41 points, sa meilleure performance avec les Mavericks, les hommes de Jason Kidd ont encore perdu. Une défaite synonyme de fin de saison ou presque pour Dallas qui doit impérativement remporter ses trois derniers matchs de la saison régulière pour se qualifier en play-in et ce, en espérant un faux pas du Thunder dans le même temps.

Les échecs aux Nets et aux Celtics

Si la sauce n’a pas encore pris entre Dallas et Kyrie Irving, on peut logiquement se demander si elle prendra un jour. En effet, ce que l’on retient du passage de Kyrie Irving à Brooklyn est plus de l’ordre de l’extra-sportif que du jeu produit par la franchise sur le parquet, même s’il a quand même rendu des copies sacrément folles au côté de Kevin Durant. De même, les années passées à Boston ont été décevantes et ce malgré un effectif une nouvelle fois taillé pour être champion NBA. Finalement depuis qu’il est parti de Cleveland fin 2017, c’est le néant dans l’armoire à trophée du meneur américain qui en plus, enchaîne les blessures…

Cleveland, la période dorée de Kyrie

Drafté en 2011, Kyrie Irving aura vécu ses plus belles années chez les Cavaliers de Cleveland. Pendant six saisons, il a pu montrer toute l’étendue de son talent. Et à cette époque, le meneur américain était plus au service de sa franchise, inscrivant moins de points en moyenne qu’aujourd’hui mais en prenant son rôle de « soldat » très au sérieux. Rôle qu’il a parfaitement tenu entre 2014 et 2017 pour son leader, LeBron James. Ensemble, les deux hommes ont emmené les Cavs en finale NBA à deux reprises (2015 et 2017) mais ont surtout permis à leur franchise de remporter son seul et unique titre de champion en 2016.

Les plus belles années de Kyrie Irving semblent désormais bien loin, alors on peut se poser la question, et s’il n’avait tout simplement pas les épaules pour être le co-leader d’une franchise ? Reste plus qu'à voir ce que ça peut donner avec Luka Doncic sur toute une saison, mais vu comment c'est parti, ça ne présage rien de bon pour l'avenir des Dallas Mavericks.