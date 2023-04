NBA - Playoffs : Jusqu’où peut rêver d'aller Philadelphie ?

Florian Barré

Troisième de la conférence Est à l’issue de la saison régulière, Philadelphie a rarement fait aussi peur qu’aujourd’hui. Avec un Joel Embiid en mode MVP et un James Harden très efficace en deuxième option, les 76ers visent un titre NBA cette année. La volonté est clairement affichée par la franchise, 40 ans après son dernier sacre.

Avec 54 victoires cette saison, les Sixers ont réussi à décrocher leur place en playoffs depuis quelques semaines déjà. Malgré des blessures encore importantes, Philadelphie a suivi le rythme des Celtics (2e) et des Bucks (1er), et apparaît comme un outsider de premier choix pour la suite. Si depuis quelque temps, la NBA nous a démontré que les « super teams » étaient plutôt synonymes d’échecs et de déceptions, les 76ers ont malgré tout opté pour cette option avec le duo Embiid - Harden. Et pour le moment ça fonctionne plutôt bien !

Et le MVP de la franchise est…

Lorsqu’on pense à la franchise de Daryl Morey, on pense forcément à Joël Embiid. Le pivot camerounais réalise la meilleure saison de sa carrière et est le grand favori pour le titre de MVP. The Process a même fini la saison en tant que meilleur marqueur (en moyenne). Déjà lauréat l’an passé, la star des Sixers signe donc un doublé. Le dernier joueur à avoir réalisé une telle performance s’appelle James Harden, désormais coéquipier d’Embiid. Et la dernière fois qu’un pivot avait fait coup double au scoring c’était il y a 47 ans avec Bob McAdoo… C’est dire !

Que faut-il attendre des 76ers maintenant ?