NBA : LeBron James n'y croyait plus, il se lâche totalement

La rédaction

Mal engagée au départ, la saison des Lakers de Los Angeles pourrait finalement être bien aboutie. Suite à leur victoire dans la nuit de vendredi face aux Suns de Phoenix, les Angelinos sont assurés de boucler leur exercice 2022-2023 avec un bilan positif et de jouer les Play-Ins. LeBron James lui, n’en revient toujours pas de ce retournement de situation.

LeBron James connaît l’une des saisons les plus importantes de sa carrière. En effet, le 7 février dernier, le King rentrait définitivement dans l’histoire, en dépassant à 38 ans, le record du plus grand nombre de points inscrits en NBA alors détenu par Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points). Mais le natif d’Akron a également réussi son pari de remettre la franchise californienne dans le bon sens, celui de la victoire. Alors que les Lakers côtoyaient les tréfonds du classement de la conférence Ouest au début de saison, ces derniers peuvent maintenant respirer : ils seront bien de la partie lors du Play-In 2023. Cela a forcément plu à LeBron James, qui s’est exprimé en conférence d’après-match.

NBA : Embiid court vers le titre de MVP https://t.co/gRMRAR4IDF pic.twitter.com/Nzl8LyA55m — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Les Lakers «ont renversé la vapeur» affirme LeBron James

7ème à l’Ouest alors qu’il ne reste qu’un seul match à disputer, les Lakers peuvent compter sur un King James revanchard. « J’étais en train de dire à AD (Anthony Davis) : « Mec, tu arrives à le croire qu’on va finir la saison au-dessus des 50% de victoires ? Après tout ce qui s’est passé cette saison ? ». On a réussi à renverser la vapeur. C’est la saison régulière, il y a encore beaucoup de basket à jouer. Mais savoir qu’on va terminer quelques matchs au-dessus des 50% ? C’est plutôt cool » , s’est réjoui un LeBron James qui court depuis 2020, après un 5ème titre NBA.

«On a continué à bosser», Anthony Davis salue le travail des siens