Les Kings en Playoffs, l’histoire d’un trade gagnant

Le 8 février 2022, les Kings choquaient le monde de la NBA en se séparant de leur pépite Tyrese Haliburton pour récupérer l’intérieur d’Indiana Domantas Sabonis. Un choix jugé incompréhensible à l’époque qui paye ses fruits aujourd’hui puisque la franchise entraînée par Mike Brown a validé son ticket pour les playoffs pour la première fois depuis 17 ans.

Le jour de gloire est arrivé à Sacramento en NBA. Le 29 mars dernier, les Kings fêtaient leur qualification en playoffs. Un moment inoubliable pour les supporters de la franchise puisqu’ils attendaient ça depuis 17 ans. La plus longue série sans playoffs parmi toutes les ligues majeures de sports US prend donc fin et Domantas Sabonis n’y est pas pour rien.

Les Kings méconnaissables depuis l’arrivée de Sabonis

En février 2022, Sacramento récupérait Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb et un choix de 2nd tour de Draft 2023 en échange de sa jeune pépite Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson. Bilan du trade pour les Kings : une qualification historique en playoffs. Si les raisons de cette réussite sont multiples, notamment avec l’arrivée du nouveau coach Mike Brown, la présence de Sabonis est l’une des principales, lui qui est la plaque tournante de l’équipe avec la meilleure efficacité offensive de l’histoire de la NBA (119.4 points sur 100 possessions).

Sabonis/Fox, un binôme qui fonctionne

Le Lituanien réalise donc une saison de All-Star, à 19.2 points et 12.4 rebonds en moyenne par match et permet aux Kings d’avoir enfin une véritable présence à l’intérieur, et donc d’avoir une équipe plus équilibrée qui profite notamment à un certain De’Aaron Fox. Possédant à nouveau toutes les clés de l’attaque depuis le départ de Tyrese Haliburton (les deux se partageaient le backcourt des Kings l’an passé), celui qui est surnommé « Mr. Clutch » ces dernières semaines brille de mille feux. De surcroît, l’entraîneur Mike Brown estime que le duo Sabonis/Fox mérite d’être envoyé régulièrement au All-Star Game dans le futur.