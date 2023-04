NBA : Jaylen Brown, joueur le plus sous-côté de la Ligue, bientôt loin des Celtics ?

Florian Barré

Drafté en 3e position par les Boston Celtics en 2016, Jaylen Brown est aujourd’hui devenu un élément incontournable de la franchise. Dans l’ombre de Jayson Tatum dont il est le fidèle lieutenant depuis plusieurs saisons, « Jay-B » semble d’humeur plus morose ces derniers temps, comme s’il n’était pas respecté à sa juste valeur. Mais alors, que se passe-t-il réellement dans la tête de l’ailier américain ?

Depuis plusieurs semaines, Jaylen Brown n’a pas la tête des grands soirs. Si ça ne se reflète pas tellement au niveau des résultats de Boston, deuxième à l’Est, les observateurs eux, le ressentent lors des différentes sorties du joueur. « Signer sur le long terme avec les Celtics ? Je ne sais pas » , hésitait Brown dans une récente interview pour The Ringer . Et si lui-même n’a pas la réponse, autant dire que personne ne sait à quoi s’en tenir. L’athlète de 26 ans, auquel il ne restera plus qu’un an de contrat après cette saison, semble bel et bien avoir l’esprit ailleurs.

Des débuts très difficiles aux Celtics

Il faut comprendre l’exaspération de Jaylen Brown. Depuis sa draft en 3e position en 2016, la pépite de Berkeley n’a jamais fait défaut aux Celtics. Et pourtant, lui-même sait qu’il n’a pas été facile d’être accepté par les supporters. En amont de la draft 2016 de la NBA, qui a lieu le 23 juin 2016, les Celtics de Boston sont au cœur de discussion pour obtenir Jimmy Butler. Malgré les insistantes rumeurs de transfert de leur choix de sélection, les Celtics n'effectuent aucun échange le jour de la draft et recrutent en troisième position Jaylen Brown. Lorsque son nom est annoncé à la tribune, des réactions négatives des supporteurs présents sur place sont montrées à la télévision nationale. Lorsque le joueur est cité par l'un des propriétaires de la franchise, son nom est hué. En dépit des doutes, l’ailier s’est malgré tout imposé dans le gratin de la ligue, en témoignent ses deux sélections au All-Star Game. Il a par ailleurs joué un rôle déterminant dans le retour de la franchise au plus haut niveau.

Jay-B mis à la porte l’été dernier ?

Pourtant, en dépit de ses excellentes performances, le natif de Géorgie n’a jamais réellement été un élément indéboulonnable dans la tête des dirigeants de Boston. Même le fait d’atteindre les Finales NBA, en étant l’un des principaux artisans de cet exploit, ne lui a pas permis d’obtenir le respect qu’il aimerait avoir. En juillet, Shams Charania avait d’ailleurs révélé que Boston avait proposé Jaylen Brown aux Brooklyn Nets comme contrepartie pour un transfert de Kevin Durant. Une pilule que l’ailier a eue du mal à digérer « Les actions réalisées pendant cette période ne donnaient pas l’impression de suivre la direction prise par la franchise. Je ne sais pas. C’était difficile à dire en tout cas » , a-t-il récemment confié.

« Il mérite autant d’attention que lui »

Interrogé par le10sport.com en début d’année, George Eddy nous avait d’ailleurs confié que Jaylen Brown, à l’instar d’un Scottie Pippen dans l’ombre de Michael Jordan, était sans nul doute le joueur le plus sous-côté de la Ligue : « Actuellement, un joueur comme Jaylen Brown est dans l’ombre de Jayson Tatum à Boston alors qu’il mérite autant d’attention que lui » avait avoué l’ancien joueur désormais journaliste. De surcroît, Lebron James lui-même avait surnommé l’ailier « Jaylen ’sous-estimé’ Brown » lors de la Draft du All-Star Game 2021.