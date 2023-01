Passé, présent, futur… La NBA de George Eddy

Kevin Laborde

Sujet principal d’un documentaire diffusé par Canal + à partir de ce 15 janvier, George Eddy sera aux commentaires pour le match de NBA entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls qui se jouent vendredi à Paris. Pour l’occasion, « Mister George » s’est confié sur sa NBA.

Quel est le match NBA qui vous a le plus marqué ?



C’est très difficile. L’un des matchs de la finale 1993 entre Chicago et les Suns. Jordan contre son copain Barkley. Cette série est incroyable. Il y a cinq victoires à l’extérieur sur six matches, un match avec trois prolongations, le fameux shoot de John Paxson pour gagner le titre…



L’action qui vous a le plus marqué ?



L’action que les gens retiennent le plus c’est le dunk de Vince Carter sur le Français Fred Weis au JO de Sydney en 2000. Ce n’est pas de la NBA, mais c’est un joueur NBA. C’est certainement l’un des plus beaux dunks de l’histoire.

En NBA, en 1991 lors des premières finales NBA de Jordan contre les Lakers il met un panier formidable aussi. Il monte à droite du panier, change de main en l’air et marque main gauche. Il est tellement resté longtemps en l’air…

"Le meilleur actuellement c'est Jokic"

Le meilleur joueur de l’histoire selon vous ?



Je suis d’accord avec Michael Jordan quand il parle de Bill Russell le pivot des Celtics dans les années 60. Il a gagné onze titres en treize saisons. Cinq de plus que Jordan qui a toujours parlé de Bill Russell quand on lui demandait qui était le plus grand joueur de l’histoire selon lui.

Après évidemment, Jordan a eu un impact mondial. La mondialisation grandissante de la NBA, que ce soit à travers les pubs, Nike, la Dream Team de 92, c’est Jordan. Il a été la locomotive de cette internationalisation de la NBA. Si on ne parle que de l’impact, Jordan est le plus grand de tous les temps.



Et le meilleur joueur actuel ?



Depuis deux ans c’est Nikola Jokic le joueur de Denver. Il a gagné deux titres de MVP de suite et il aura son mot à dire pour un troisième titre de suite. C’est la preuve que l’internationalisation de la NBA a bien fonctionné. Jokic est serbe. Et derrière ou presque à son niveau, il y a Luka Doncic le Slovène (Dallas) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), qui est gréco-africain. Sur les cinq meilleurs joueurs du monde, trois ne sont pas américains.

Quelques années avant ces joueurs il y a évidemment eu Stephen Curry et LeBron James.



Quel est votre favori pour le titre cette saison ?



Il y a beaucoup de candidats cette saison. Au moins six équipes peuvent remporter le titre, il n’y a pas de favori qui se dégage particulièrement. Denver avec Jokic, Milwaukee avec Antetokounmpo, Brooklyn avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Golden State reste dangereux…

"Comme Pippen, Jaylen Brown est sous-estimé"

Le joueur le plus sous-estimé que vous avez vu ?



Bonne question… On pourrait dire Scottie Pippen qui a toujours été dans l’ombre de Jordan, mais on le connait quand même. Il n’a pas été sous-estimé totalement non plus. Actuellement, un joueur comme Jaylen Brown est dans l’ombre de Jayson Tatum à Boston alors qu’il mérite autant d’attention que lui.



Votre franchise de cœur ?



Ça a beaucoup changé au fil des années en fait. Quand j’étais jeune, c’était les équipes de Wilt Chamberlain, qui était une sorte de super héros qui avait 30 ans d’avance sur le reste de la NBA. Philadelphie et après les Lakers. Après j’ai adoré Julius Irving des Nets et de Philadelphie. Ensuite il y a eu les Lakers et les Celtics pendant la rivalité Magic-Birds. Le niveau collectif était fantastique. Puis les Bulls de Jordan, les Spurs de l’époque de Tony Parker et les Warriors de Stephen Curry.



