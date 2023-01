NBA : En pleine crise, Giannis Antetokounmpo appelle au calme

La rédaction

Rien ne va plus du côté des Bucks de Milwaukee. Avec six revers sur les neuf derniers matchs dont une défaite surprise face à Charlotte, la crise pointe le bout de son nez dans le Wisconsin. Les champions NBA 2021, 3èmes de la conférence Est, peuvent compter sur leur ailier fort Giannis Antetokounmpo pour jouer les pompiers de service.

Qu’il doit être dur de répondre aux interviews après une grosse défaite de -29 face aux Hornets de Charlotte, (14èmes de la conférence Est) à domicile. Pourtant le « Greek Freak » a parfaitement tenu son rôle dans ce moment compliqué pour son équipe.

« Il n’y a aucune raison de paniquer »

Malgré ce sixième revers en neuf matchs, le grec Giannis Antetokounmpo s’est montré rassurant. L'un des favoris au titre de MVP en fin de saison assure : « Même si on a perdu quelques matchs, on est toujours deuxièmes ou troisièmes à l’Est. Il n’y a aucune raison de paniquer, mais il y a simplement besoin d’un sentiment d’urgence, dans notre façon de nous entraîner, d’exécuter le jeu. Mais on a une chance, donc tant qu’on progresse chaque jour, nous aurons une chance d’être forts au moment où ça compte le plus ».

«On va se battre»