NBA : Le clan LeBron James a failli faire capoter un deal légendaire

La rédaction

Installé depuis l’été 2018 comme franchise player des Lakers de Los Angeles, LeBron James a su faire rêver les Cavaliers de Cleveland, ainsi que le Heat de Miami tout au long de sa carrière. Pourtant, le King aurait pu ne pas rejoindre la franchise de Miami à cause de sa femme, Savannah James.

En l’espace de 4 saisons seulement, LeBron James est devenu l’un, si ce n’est le plus grand joueur de l’histoire du Miami Heat. Son transfert depuis Cleveland en 2010, communément appelé « The Decision » aurait pu ne pas se faire. Sa compagne depuis le lycée, Savannah, a déclaré dans un entretien pour le magazine Harper’s Bazzar, qu’elle n’était pas forcément optimiste pour ce départ vers la Floride.

NBA : Une star du PSG se paye LeBron James ! https://t.co/z5PEPTC3jI pic.twitter.com/6urSAg8DIL — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

Les enfants de Cleveland

Issue, tout comme son mari, de la banlieue de Cleveland, Savannah était évidemment ravie que LeBron rayonne dans la franchise locale. Alors quand le King lui annonce qu’il envisage un départ du côté du Heat, cette dernière n’approuve pas : « Personnellement, je ne voulais pas qu’il aille à Miami. Ce n’était pas ma destination préférée. Les vacances là-bas sont géniales : vous y allez pour trois jours pour profiter du soleil, et il est temps de rentrer ».

Une affaire de conditions climatiques