NBA : Une star du PSG se paye LeBron James !

La rédaction

Habitué des phrases chocs lors de ses passages en France et au-delà, l’ancien attaquant star du Paris-Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, n’a peur de personne. Alors qu’ils sont arrivés à Los Angeles la même année, Zlatan au Los Angeles Galaxy et LeBron aux Lakers de Los Angeles, les deux stars n’ont jamais tissé de liens amicaux.

Et une frasque de plus pour Zlatan, une ! L’ancien recordman du nombre de buts marqués avec le PSG s’est payé la star NBA LeBron James. Tout part d’un cadeau offert par « King James » au Z.

Une dédicace qui passe mal

Lors de la venue de Zlatan Ibrahimovic en Californie en 2021, l'attaquant de l’AC Milan s’était vu offrir un maillot de la part de LeBron James, évoluant toujours avec les Lakers de Los Angeles. Mais le sens de l’humour de Zlatan couplé à son égo l’ont poussé à signer le maillot et à le renvoyer au domicile de la star NBA.

Déjà des piques lancées en 2018 et 2021

Croire que LeBron James voulait une dédicace de Zlatan Ibrahimovic n’est pas la première incartade du géant suédois. A son arrivée, Ibrahimovic s’était fendu d’un tweet évocateur de la très haute estime qu’il avait de lui-même, jugeant que, désormais, la ville de Los Angeles avait trouvé son Dieu (lui) et son roi (LeBron James, en référence à son tweetname). Plus tard, lors d’un entretien sur Discovery +, le suédois avait taclé LeBron James : « pour être honnête, je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. Moi je joue au foot parce que c’est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique. » King James avait alors simplement répondu « je ne suis pas vraiment le genre de gars qu'il faut venir attaquer (en matière d'engagements), car je fais ce qu'il faut. »

Now LA has a God and a King!Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 2, 2018

Un habitué des provocations