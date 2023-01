NBA : Un énorme malaise révélé avec Rudy Gobert

Hugo Chirossel

Tradé aux Wolves l’été dernier, Rudy Gobert et ses coéquipiers ont du mal à trouver la bonne alchimie. 11e de la conférence Ouest, la franchise du Minnesota n’est pas à la place souhaitée. Les performances du pivot, notamment ses pertes de balle, auraient provoqué de la frustration chez ses coéquipiers qui attendent plus de lui.

Rudy Gobert n’est pas épargné par les critiques cette saison. Après avoir réussi à le recruter en provenance du Jazz, les Timberwolves avaient de grandes ambitions et se voyaient déjà lutter dans le haut du tableau de la conférence Ouest, ce qui n’est actuellement pas le cas. Ils sont pour le moment à la 11e place, avec un bilan de 18 victoires pour 21 défaites. Si Rudy Gobert fait le travail défensivement, les Wolves attendaient tout de même plus d’impact de sa part, notamment offensivement. Ce qui aurait provoqué de la frustration au sein de la franchise, d’après Brian Windhorst, journaliste pour ESPN .

NBA : Les Nets ont déjà tranché pour l’avenir de Kyrie Irving https://t.co/Cx8EbKppqL pic.twitter.com/yHmLGSxFNu — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

« Il a vraiment frustré les fans là-bas ainsi que ses coéquipiers »

« Les Wolves savaient que Gobert avait des limites. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’il arrive et que tout soit immédiatement parfait. Ils savaient que cela allait prendre un peu de temps. Mais il a vraiment frustré les fans là-bas ainsi que ses coéquipiers car plus tôt dans la saison, il a perdu des ballons. Ils exécutaient les systèmes, les pick & rolls pour lui et la balle lui glissait des mains. Je n’ai pas le nombre de ses pertes de balles devant moi, mais pour les Wolves et leurs fans, c’était comme si il en avait perdu 100. Il y a eu de la frustration là-dedans et même si sa défense est bonne, il n’a pas eu l’impact qu’ils attendaient », a déclaré Brian Windhorst, rapporté par Trashtalk .

Les Wolves toujours confiants

Malgré tout, les Wolves ont encore confiance en Rudy Gobert, ainsi qu'en leur entraîneur Chris Finch. « Toutes les conversations que j'ai eues avec des personnes de l'organisation des Wolves depuis le jour où ils ont engagé Tim Connelly montrent qu'ils sont engagés dans une vision à long terme avec Rudy Gobert et Chris Finch. Ce qui veut dire, comme on me le demande souvent, que je serais choqué s'ils faisaient un grand changement dans un avenir proche », confiait récemment Dane Moore. Après la victoire des siens face aux Blazers dans la nuit de mercredi à jeudi (113-106), Chris Finch s’est exprimé au sujet de Rudy Gobert.

« On doit bosser ça à l’entraînement et travailler dessus »