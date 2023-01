Wembanyama : La photo qui fait flipper

Thibault Morlain

Annoncé comme le numéro 1 de la future Draft NBA, Victor Wembanyama pourrait bien martyriser ses adversaires de l’autre côté de l’Atlantique comme il le fait déjà actuellement en Pro A avec les Metropolitans 92. Une domination qui devait déjà être le cas dès son plus jeune âge alors que Wembanyama affichait déjà une taille affolante par rapport aux autres joueurs de sa catégorie en témoigne cette photo qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux.

A 19 ans, Victor Wembanyama est un véritable phénomène. Un crack français qui fait déjà énormément parler de lui aux Etats-Unis et en NBA, où il évoluera à compter de la saison prochaine. Un avenir lui est d’ailleurs promis de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, Wembanyama a tout du futur numéro 1 de la Draft 2023. Il faut dire qu’avec son physique hors normes et ses qualités exceptionnelles, cela fait du Français un joueur unique. Avec ses 2m21 de taille et son envergure de 2m43, Victor Wembanyama impressionne et cela ne date pas d’hier…

Wembanyama plus grand que tout le monde

En effet, dès son plus jeune âge, Victor Wembanyama était déjà plus grand que les autres. Comme l’avait rapporté Le Parisien , à 11 ans, il culminait déjà à 1m91, quand la taille moyenne d’un homme français est de 1m75. Forcément, face aux autres joueurs de sa catégorie, la différence était effrayante. Un cliché fait d’ailleurs énormément réagir à ce propos sur les réseaux sociaux. Alors que Wembanyama fêtait ses 19 ans ce 4 janvier, une photo de lui est ressortie lors d’un tournoi U11. On peut ainsi voir le Français prendre la pose avec d’autres joueurs à qui il rend de nombreuses têtes en plus.

🏀 Victor Wembanyama fête aujourd'hui ses 19 ans. Le voici ici lors d'un tournoi U11 avec Nanterre. pic.twitter.com/q44d0H8RUQ — Victor Wembanyama 🇫🇷 (@Wembanyama_Fr) January 4, 2023

Il est attendu en NBA

Le temps est passé et même encore aujourd’hui, Victor Wembanyama est plus grand que la plupart de ses adversaires. A 19 ans, il martyrise ainsi la défense de Pro A avec les Metropolitans 92. On attend maintenant de voir si cela sera toujours le cas du côté de la NBA alors que la difficulté montera d’un cran aux Etats-Unis. Rendez-vous donc maintenant d’ici quelques mois pour voir les performances de Wembanyama et surtout lors de la Draft pour savoir quelle sera sa prochaine franchise.