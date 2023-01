Basket : Victor Wembanyama a déjà mis la NBA à ses pieds

Hugo Chirossel

Alors qu’il fêtera ses 19 ans le 4 janvier prochain, Victor Wembanyama est déjà une star de la NBA. Le pivot français n’a pas encore fait son arrivée dans la ligue, mais le public nord-américain est déjà au fait de son talent. Preuve des attentes qu’il suscite, la NBA a, pour la première fois de son histoire, décidé de diffuser des matchs d’un championnat étranger, en l’occurrence la LNB. LeBron James, Stephen Curry ou bien Giannis Antetokounmpo quant à eux ont pu avoir un avant-goût de son talent, et le moins que l’on puisse dire est qu’ils ont été impressionnés.

Un talent comme on en voit peu. Depuis son plus jeune âge, Victor Wembanyama attire l’attention, mais alors que son arrivée en NBA se rapproche de plus en plus, l’engouement ne fait que grandir. En juin prochain, il sera officiellement drafté et il n’y a pas de doute sur le fait qu’il sera le pick numéro 1. La seule question est de savoir quelle équipe réussira à s’attacher ses services. Car le talent du pivot français de 2m21 est indéniable et si le public nord-américain avait encore des doutes, il en a eu la preuve au mois d’octobre dernier, dans deux matchs d’exhibition entre les Mets 92 et la G-League Ignite à Las Vegas.

Une première en NBA

Auteur de 37 et 36 points, Victor Wembanyama a impressionné, comme bien souvent. À tel point que la NBA a décidé de faire une chose qu’elle n’avait encore jamais faite. En effet, elle diffuse pour la première fois sur ses canaux les matchs d’un championnat étranger, en l’occurrence ceux des Mets 92 en LNB. Mais consciente du talent présent dans le championnat de France, la NBA s’est également réservé le droit de diffuser certaines rencontres de la Betclic Élite, ainsi que la Leaders Cup et les playoffs. Une petite révolution provoquée par un homme, Victor Wembanyama.

« C'est un talent générationnel »

Les performances du Français lors de son passage à Las Vegas n’avaient pas manqué de faire réagir les stars de la NBA, notamment LeBron James. « Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé de plein de licornes ces dernières années, mais lui c'est plutôt un alien », avait-il déclaré au sujet de Victor Wembanyama. « Je n'ai jamais vu... Personne n'a jamais vu quelqu'un comme ça. Être aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain. (...) C'est un talent générationnel. J'espère qu'il restera en bonne santé, c'est le plus important pour lui. Mais ça se voit qu'il adore jouer au basket, il souriait beaucoup (mardi) soir. »

« Je n’ai jamais vu ça de ma vie »

Giannis Antetokounmpo a également été impressionné. Invité du podcast de Serge Ibaka, How Hungry Are You , le Grec avait déclaré : « Mon ami, tu seras dans la Ligue quand ce gamin arrivera, sois prêt. Parce que si tu n’es pas prêt, ce gamin va être un problème. Un gros, gros problème. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Je l’ai vu de près, il était dans la même équipe que mon frère en France (l’ASVEL, ndlr). Il est plus grand que Rudy Gobert. Il peut contrer comme Rudy, mais aussi tirer comme KD. Frère, frère. C’est fou. C’est fou. Il a une bonne attitude. S’il reste en bonne santé, il sera très bon . » Des louanges qui pourraient faire perdre la tête à de nombreux joueurs, mais pas à Victor Wembanyama.

« J’ai l’impression de m’être préparé à tout ça depuis toujours »